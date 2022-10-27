【季前賽】Yoyo幻想小劇場超爆笑　姜濤+Yolica齊日語演出獲讚

集結MIRROR成員姜濤、陳卓賢、呂爵安及邱士縉等參演的《季前賽》正在熱播當中，首次參演劇集的葛綽瑤（Yoyo）於劇中飾演何瑪莉（河馬），於第二集登場即表現令人驚喜，身為神祕痴女的她一出場就纏著高家孝（姜濤飾）。

在昨晚（26日）的一集，河馬到阿孝工作的快餐店舉行一人生日會，乘機接近阿孝。河馬更幻想出一段豆奶情緣，當中的日文小劇場就由《全民造星IV》的何洛瑤（Sica）及許寶恆（Alice）一同客串，即是「Yolica」於劇集中一同出現，同樣有驚喜！

日系浪漫戀曲

河馬幻想出一段日本高校豆奶情緣，身穿日本校服的她正在吃沙律，Sica、Alice所演的暴走族就來欺負她，更指「醜可是沒救了」。正當河馬感到委屈時，學長阿孝便出現，要求二人放開河馬，成功護花。阿孝更送了一盒豆奶給河馬。

在這一段劇情中，眾人身穿日本服裝，更全程以日文演出，姜濤、Yolica也被網民讚說得很好。

不過，全都只是河馬的幻想，在豬潤（肥仔 飾）提醒下，阿孝記起當日自己與肥仔因為想「唱散銀」而買豆奶。他剛好遇到河馬，便把自己不要的豆奶給她。

阿孝解釋事件後便把河馬趕走，河馬更喝酒，又將放了多年的豆奶喝光。Anson Lo客串的小明就將喝醉的Yoyo背回家。

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Sica：很開心

姜濤也有在社交平台分享日系小劇場的片段，Yoyo指該段是在煞科日拍攝，至於有份客串的Sica也有分享感受：「前賽ep03客串（很開心）好耐之前睇完《今日から俺は!!》就一直好想挑戰暴走族呢啲角色，估唔到造星玩完之後仲有得翻兜（可以的話希望翻無限次！）超級記得由call time化妝興奮到係咁講嘢講到收工都未嘈完XD （除咗搭車offline ）多謝製作組願意邀請俾機會我嘗試！」

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網民：日文姜超正

網民在ViuTV Youtube上也有留言大讚眾人的表現，「阿孝太郎型到地裂 日文姜超正 Sica零違和感」、「姜濤鬧人好man，講日文又超好聽」、「諗唔到大家都講日文，好投入」、「真係可以無限 loop」、「公司可否開一套青春校園劇比阿姜呀？」、「呢集堅正！好有日劇回憶喔」、「Yoyo也好搞笑好自然」。

另外，姜濤在去年為主演劇集《超感應學園》宣傳時，他不只是把國語說得地道，更懂說台語，已被指十分有語言天份。

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