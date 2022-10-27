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【日本開關】JR九州百年觀光蒸汽列車SL人吉將引退　趕搭人氣尾班車須在2024年3月前【內附連結】

休閒消費 09:31 2022/10/27

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JR九州日前公布觀光列車「SL人吉」運行100周年慶祝活動詳情的同時，亦宣布由於老化而難以維護，「SL人吉」將於2024年3月停運。（iStock圖片）

JR九州日前宣布，已運行100年的觀光列車「SL人吉」，由於老化而難以維護，將於2024年3月停運。「SL人吉」除了是日本國內最古老的蒸汽列車，也是九州地區唯一的復古蒸汽列車。

「SL人吉」車頭掛上「58654」的數字，就是牽引「SL人吉」的蒸汽火車頭「58654號機」，由日立於1922年製造，在九州全境運行後，於1975年一度報廢入矢岳駅車庫保存，直至1988年開始以觀光列車「SL阿蘇男孩」的新面貌再次登場。

2009年起，再次變身為「SL人吉」，在熊本車站與人吉車站之間運行。受惠於2010年熊本巿大力促進觀光旅遊（熊本熊亦於是年誕生），「SL人吉」亦人氣急升，其運行在熊川沿線的肥薩線備受旅客喜愛，但經過2020年的暴雨，肥薩線卻步履蹣跚，於鳥棲（佐賀縣鳥棲市）和熊本之間停止運行。

紀念「SL人吉」運行100周年，JR九州將於今年11月18日在熊本和八代（熊本縣八代市）之間有特別運行服務，乘搭當日列車的乘客將獲紀念小禮品。

編輯：葉翠華

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