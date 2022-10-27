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【基層醫療】贊育醫院轉型基層醫療　助慢性病人管理病情

社會 09:00 2022/10/27

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贊育醫院逐步轉型為社區和日間服務中心，提供基層醫療及精神科等服務。（陳永康攝）

施政報告提出大力發展社區基層醫療，昔日以產科服務聞名的贊育醫院在成立百周年的今天，正肩負着這重要任務，逐步轉型為社區和日間服務中心，提供基層醫療及精神科等服務，包括為瑪麗醫院轉介的糖尿病患者進行風險評估及治理。

院方展望，隨着市民對健康意識提高，基層醫療服務可「跑得快過升幅」，紓緩香港醫療負擔。

過去一年醫管局收治逾5萬名糖尿病人，比以往的3萬至4萬人增長不少。針對本港糖尿病患者每年遞增，贊育醫院分別於2011至2015年設立「護理及專職醫療診所」及「風險評估及治理診所」，屬港島西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部，為社區提供一站式的基層醫療服務。

瑪麗轉介　患者血糖趨穩定

診所透過血糖、膽固醇、體重等各項指數分析，由營養師、職業治療師、物理治療師等專職醫療合作，提升糖尿病、高血壓等慢性病患者的自我管理意識及控制疾病技巧；其中糖化血色素低於7%指標的病人比率，已由最初只有37.3%，上升至今年的62%。

今年68歲的葉先生在30餘歲時便已確診糖尿病，但血糖控制卻並不容易，「為食」的葉先生感歎：「例如月餅食多兩塊都會中招，食多咗生果血糖嘭嘭聲就升上去。血糖高併發症就會爆出嚟，其實係孭住個炸彈咁。」

因血糖指數未如理想，葉先生在2011年由瑪麗醫院被轉介往位於贊育醫院的風險評估及治理診所，由護士及營養師協助他實踐自我管理，包括提供食譜、每年一度的全套年檢等。護士亦教導他在飯前飯後自行量度血糖，觀察哪一種食物最容易令血糖飈升，下次盡量少食。在這10年來，葉先生的血糖一直維持在穩定水平，他笑稱：「由30幾歲有病維持到依家68歲，都算係托賴有福。」

葉先生回家後，亦會將診所推薦的食譜帶給身為「一家之煮」的妻子，他表示：「我太太幫緊我，同時亦係幫緊自己同個仔，大家都生活得健康。」瑪麗醫院風險評估及治理診所（中西區）主任資深護師楊健群解釋，當家人對健康的生活模式更關注，他們亦會隨之改變，「變相有三高嘅人都少啲」。她期望，贊育的基層醫療服務能做到「有病的識得自我管理，無病就預防勝於治療」。

冀長遠助港　紓緩醫療負擔

楊健群指，贊育醫院現時提供的風險評估及專職醫療服務，可提高市民的健康意識，減少他們患上慢性病的機會，而已患上慢性病的病人，亦能將病情長期控制在理想水平，盡量避免出現併發症或心血管疾病，專科門診或住院數字亦能隨之減低。楊健群稱：「長遠希望減低整個香港醫療負擔，亦係我哋基層醫療嘅理念。」

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記者：黃穎津

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