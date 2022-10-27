【車cam直擊】男童龍翔道公路行車線擺甫士　疑再旺角十字路口指揮交通

▲ (網上影片截圖)

網上流傳兩段行車紀錄儀片段，片中有男童在龍翔道草叢踏出公路，及有男童在旺角十字路口雙手不停擺動，疑似指揮交通。有網民表示「希望佢屋企人見到片」。有司機表示，在觀塘道與康寧道交界燈位遇上同一位男童在馬路上亂行，已報警處理，呼籲「大家小心1個大約十多歲小朋友」。

有網民在社交平台群組上載有關片段，根據車Cam影片顯示，一名男童站在旺角彌敦道及界限街交界路中，擺不同動作，期間均有巴士、貨車等車輛駛過，險象環生，男童最後跑回行人路上。

另一段車Cam影片顯示，一名男童從草叢堆中一腳踏出行車線，其後舉起雙手「擺甫士」，再迅速縮回路旁的雙黃線，司機見狀立即減慢車速。

▲ (網上影片截圖)

「車Cam」影片隨即引起網民熱烈討論。

真係想落車煎佢兩巴

好彩係光天白日

好跳皮

師兄唔好意思，我係你前面架大車，來唔切打死火燈我都比佢嚇一嚇

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記者：余思嵐