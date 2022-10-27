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【基層醫療】瑪麗精神科遷贊育減輪候時間　疫下與父母衝突15歲女生曾想自殺

社會 09:00 2022/10/27

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瑪麗醫院精神科顧問醫生余凱旋。（陳永康攝）

近年兒童及青少年抑鬱、焦慮個案增加，令專科門診輪候時間遞增。2012年瑪麗醫院精神科將部分服務遷至贊育醫院後，新症名額亦相應增加，令穩定新症最長輪候時間由2015年最高峰的171星期，大幅縮減逾5成至81星期。惟疫情令兒童及青少年情緒病個案增加，過去一年，港島西聯網兒童及青少年精神科新症轉介比例上升22.4%。

瑪麗醫院精神科顧問醫生余凱旋表示，她在前年收治的一名年約15歲女生，便是疫下的一個經典案例。該名女生來自一個基層雙職家庭，父母一直忙於生計，與女兒相處時間不多，女生仍成績優秀，個性亦相當獨立。惟疫情下，父母不得不賦閒在家，與女兒在生活、作息習慣方面頻起衝突。直至該名女生在前年求醫時，其抑鬱症徵狀已維持約3個月，甚至出現自殺念頭。在當時的護士分流評估屬高危，需在8星期內見醫生。

余凱旋解釋，經評估後發現女生因和父母相處的狀況令其生活改變，以致壓力陡升誘發抑鬱症。她提醒家長，與青少年相處聆聽至關重要，只有感受到父母的真誠，孩子才會較容易接受意見。

為在學校為有精神健康需要的學生提供適切支援，贊育醫院在2018年亦成為「醫教社同心協作計劃」基地，診治病人及日間中心訓練都於贊育進行。余凱旋指，團隊至今已為645名學童提供服務，覆蓋港島及九龍西共42間中小學校。她期望：「未來再擴展會包括愈來愈多學校，最後全港中小學都有機會支援到。」

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記者：黃穎津

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