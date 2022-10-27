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【公屋劣行】皇后山邨住戶拆廚房門亂棄置　街坊斥缺德︰一掃晶片就知邊個

親子 10:26 2022/10/27

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皇后山邨有住戶拆去單位內的廚房門，並棄置於樓下。

位於粉嶺的公屋皇后山邨自去年底起陸續入伙，近日有網民於社交平台分享，有住戶拆去單位內的廚房門，並將之隨意棄置於樓下。此舉引來街坊不滿，指責涉事住戶無公德心，而且違反公屋租約，有人提出廚房門裝有晶片，「一掃晶片就知邊個」。

最新影片︰

該名網民本周一（24日）於facebook群組「皇后山之友」，直指「邊個咁夠薑？拆廚房門呢！」他表示保安稱經理翌日會跟進，更透露「用儀器一掃個晶片就知乜單位」。從他分享的數張照片可見，在大廈樓下近大門位置，有一道白色的廚房門被人拆下來棄置於該處，非常礙眼。

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街坊︰寫明拆咗即時取消公屋資格

有街坊留言指位置應是皇澄樓樓下，批評亂棄廚房門者的行為，「拆廚房門唔算夠薑，咁大模廝樣擺喺門口先係真夠薑」、「拆都靜雞雞碎咗佢先啦」、「係都斬件清走啦，放成個門喺度驚死無人知」、「住公屋當正間屋買咗咁好笑」。

帖文引起網民討論是否不能拆門，有街坊提出「呢個單位嘅師兄好大鑊，入面有晶片一掃就知咩單位無得走」、「寫明拆咗即時取消公屋資格喎，會收返間屋，一掃晶片就知係邊個」。而有同邨住戶原來不知道廚房門裝有晶片，另有居民寫道「樓下都係呢堆防火門堆積如山，個個拆晒廚房牆」。

公屋租戶不得拆除原有固定裝置

據知房署自2012年後落成的新公屋單位，外牆、木門和鐵閘等設施均裝有晶片，目的是防止租戶擅自將設施拆走或更換，同時房署可透過晶片得知有關設施狀況。根據公屋租約條款，事前未經該署書面同意，租戶不得拆除原有固定裝置或設備。此外，租戶亦不得損壞、改動或干擾設於單位的任何室內的固定裝置或設備。

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責任編輯︰王明芳

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