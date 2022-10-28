流感高峰期前盡快安排子女完成接種新冠疫苗     免受夾擊

新冠疫情緩和，但同時面對秋冬流感高峰期即將來臨，家長應否讓子女接種新冠疫苗？香港醫學會早前邀請洪之韻醫生向同袍作相關分享；洪醫生身為一位兒科專科醫生，亦是母親，其子女更分別屬於不同接種年齡組別，對兒童接種疫苗別有一番體會。

新冠疫苗常見不良反應與兒童五合一、六合一疫苗相若

作為母親，洪醫生深明父母的疑慮，有調查亦指出家長若非政策規定，逾8成均不願意讓子女接種新冠疫苗。作為醫生，洪醫生分析指孩子年紀愈小，家長的猶豫程度愈高，而幼童接種率低的情況在外國亦出現。故此，洪醫生為家長提供以下全面資訊，希望清晰呈現兒童接種疫苗的風險及益處。

洪醫生相信，家長最主要是擔心疫苗的短期及長期不良反應。其實兒童疫苗並不是新鮮事物，家長過往一直都對兒童疫苗抱信任態度，願意讓子女自初出生起接種；本港現時提供的兩種新冠疫苗均有進行兒童臨床研究，而接種後最主要的不良反應為注射部位疼痛、煩躁及嗜睡，發燒比率則只有7%。洪醫生表示兒童接種兩種新冠疫苗的反應與接種五合一、六合一疫苗後相近。

▲ 洪之韻醫生表示，本港有10萬名6個月至3歲以下幼童尚未接種新冠疫苗，強調新冠疫苗不良反應與五合一、六合一疫苗相若，呼籲家長盡快讓子女接種，以獲得保護。

感染後患心肌炎及心包炎風險遠大於疫苗接種

至於長期不良反應方面，家長最關注的心肌炎或心包炎。美國真實世界數據顯示，在6個月至5歲以下組別中，100萬名兒童在接種mRNA疫苗後，並無任何心肌炎及心包炎個案；至於12至17歲組別，每10萬人接種僅11.4人出現心肌炎，所有患者均已出院，大多已完全康復。

事實上，感染新冠肺炎後，出現心肌炎或心包炎的風險遠高於新冠疫苗接種，根據本地數據：

同時，染疫後出現心肌炎或心包炎更難治癒。

兒童感染新冠病情遠比流感嚴重 嚴重可引致心臟衰竭

現時本港每日確診數字維持在4千多宗，家長不應低估疫情對兒童的影響。截至9月，全球已有5,910萬名兒童及青少年受感染，佔整體個案21%；美國已有逾200萬名6個月至4歲的兒童受感染，當中逾2萬名需住院，逾200名兒童死亡。不少家長以為新冠與流感相若，然而本港第5波疫情中(BA.2為主)，逾1,100名12歲以下兒童入院；入院兒童當中15%出現神經系統病變，更有2名不幸離世。需接受深切治療及出現獅哮症的兒童較感染流感高2倍。

受感染兒童在康復後的後遣症亦不能掉以輕心，可能出現多系統發炎綜合症(MIS-C)，嚴重可致心臟衰竭；而兒童長新冠徵狀包括出疹、難以集中、記性差和處理資訊出現問題，更可持續達8.2個月。

兒童無新冠口服藥 如未曾接種新冠疫苗 無法減感染後重症及死亡風險

更令人擔心的是，目前沒有任何新冠口服藥適用於12歲以下或40 kg以下的兒童，相對而言，長者雖作為另一高危組別，一旦確診可立即獲處方新冠口服藥，可減重症或死亡風險達8成。

及早讓子女接種新冠疫苗 減重症死亡風險

故此，家長應讓子女接種新冠疫苗，減重症及死亡風險。洪醫生表示：「根據本港數據，對接種新冠疫苗對 3-18 歲兒童的保護率很高，接種2 劑後預防中度至重度疾病逾93%。外國研究也顯示成人接種新冠疫苗可減少患長新冠達50%。」

洪醫生盼望家長能明白接種疫苗的效益遠大於風險，及早讓子女接種疫苗。此外，期望政府能盡快引入幼童版mRNA疫苗以及二價疫苗，讓家長有更多選擇。

資訊由洪之韻醫生提供，復星醫藥支持。