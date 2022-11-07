【食安新焦點】食安中心設系統監測食物事故　每年錄約2,000宗涵蓋世界各大洲

香港超過90%食物都是進口而來，本地市場亦有售賣來自海外及鄰近地區等不同來源的食品。與此同時，消費者也可能受香港以外發生的食物事故影響。食物安全中心食物事故監測系統負責監察世界各地有可能影響食物安全的食物事故，食以便迅速作出應變，保障本港市民健康。食物事故監測系統每年監察到約2,000宗食物事故。

資料來源來自世界各地

通過食物事故監測系統，食安中心從多個不同來源收集關於有可能影響食物安全的食物事故資訊。「食物事故監測系統」收集世界各地的食物安全及衞生機構網站內與食物安全事故相關的消息和公布，包括食物回收行動、安全警報、不合格的食物測試結果及食物事故的爆發，涵蓋亞洲、大洋洲、歐洲、美洲及非洲地區。

▲ 食安中心處理食物事故資訊的工作流程。

而「國際食品安全當局網絡」包含了大部分世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織成員國的國家機構。一旦發生重大國際食物安全事故或嚴重公共衞生事件，而受污染的食物製品可能或證實已大規模分銷到世界各地，國際食品安全當局網絡便會發出全球預警，並通知相關成員國採取所須的相應跟進行動。「食品和飼料快速預警系統」則是歐洲國家以及相關非歐盟成員的國家食物安全機構之間的食品和飼料資訊交流網絡。食品和飼料快速預警系統接獲成員通知出現與食物有關的公眾健康風險後，便能識別及追查追蹤受污染的食物，繼而向各有關機構發出預警。

此外，食安中心與各總領事館和其他有關機構保持緊密聯繫，以便在發生與本港有關的食物事故時迅速收集資訊，並採取必要的跟進措施。在部分個案中，相較各食物安全機構的官方通報或警報，媒體或會更早報導有關某些食物製品的食物安全事故。為收集這些事件的資訊，食物事故監測系統亦會監察傳媒機構或獨立機構有關食物安全事故的新聞報導。

就食物事故作出跟進行動

食安中心會根據食物事故監測系統收集得來的資訊制訂風險管理策略。食安中心會從進口、批發及零售層面查證受影響的食物是否與本港有關和在本地出售，並會聯絡業界查詢他們是否曾進口或計劃進口有關批次的食品到香港。此外，食安中心會與其他食物安全或衞生機構等保持溝通，以就受影響食物的風險和分銷狀況獲取或提供具體資料，並按需要向業界作出回收、停售或銷毀有關食物等指示。有關風險管理行動的資訊會通過新聞公報、業界警報或食物事故報表等不同途徑發放。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。