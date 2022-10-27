【亂擠暗瘡】13歲男童亂擠「危險三角區」暗瘡 　染金黃葡萄球菌引發腦膜炎

▲ 13歲男童亂擠「危險三角區」暗瘡， 染金黃葡萄球菌引發腦膜炎。

暗瘡別亂擠！內地13歲男童冬冬（化名），因鼻上長了一顆暗瘡於是用手擠破，惟卻因此感染金黃葡萄球菌，令他隨後數天出現左眼紅腫及高燒情況，最終確診患上蜂窩性組織炎和化膿性腦膜炎。有醫生提醒，面上有一個「危險三角區」，一旦胡亂去擠壓暗瘡，很容易導致細菌「上腦」，引起腦膜炎，嚴重可危及生命。

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綜合內媒報道，家住湖南湘潭的冬冬半個月前發現鼻腔長了一顆暗瘡，一直十分介意，於是忍不住用手去擠。惟翌日睡醒後，發現左側下眼瞼及周邊皮膚有點變紅；起初他並不在意，以為過兩天就會好。然而，接下來，他的情況卻急劇惡化，眼周皮膚沒好轉不特止，反而越來越紅，最後整個左眼都腫起來，還有不少黃色分泌物。此外，冬冬後來亦發高燒至攝氏39.7度，頭痛非常，其母親見狀後立即把他送到當地醫院。

經檢查，醫生發現冬冬因擠壓了「危險三角區」的暗瘡，引起了蜂窩性組織炎和化膿性腦膜炎。隨後，他被轉送到湖南省兒童醫院接受治療。湖南省兒童醫院神經內科主任醫生陳波表示，冬冬入院時感染指標很高，面部腫脹明顯，並在血液中發現了金黃葡萄球菌。所幸經治療後，目前冬冬高燒已被控制，面部腫脹逐漸消退，病情正在好轉中。

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陳醫生解釋，「危險三角區」是指由臉部兩側嘴角至鼻根部之間組成的一個三角區域。這區域的顏面部淺靜脈，包括「面前靜脈」及「淺顳動脈」與顱內海綿竇相連。當這地區發生炎症時，細菌很易逆流至眼上靜脈，引致併發症，通常可出現眼瞼水腫，或結喉瘀血，眼球前突，外展受限，上瞼下垂甚至視力障礙等症狀。炎症還可向眼部及周圍組織擴散，全身可出現寒戰、發熱、頭痛等，病情嚴重者，甚至可發生敗血症，毒血症，還有可能進入到顱內的靜脈竇，造成嚴重的海綿竇血栓靜脈炎或者嚴重的腦膿腫，危及生命。

陳醫生提醒，正值青春期的青少年激素水平比較高，而「危險三角區」有很多皮脂腺和汗腺，容易形成毛囊堵塞，發炎、長痘痘或癤子。出現青春痘、癤子時，切記不要擠壓，保持局部清潔，必要時可在專業醫護人員指導下進行治療和護理。

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責任編輯：羅嘉欣