【校長專欄】不要隨意批評別人不懂凑仔 校長：孩子鬧別扭時父母最脆弱

▲ 無論有沒有帶過孩子的路人甲乙丙，也不應隨意批評別人不懂得帶孩子。

近幾年不同地區的購物中心會於某些樓層特別設置具主題性的大型玩樂設施，這些設施非常受小朋友歡迎，每個位置也會有一條長長的人龍在等候使用。在疫情使孩子玩樂的環境大受影響的情況下，這些設施對孩子的群體生活有著重要的情境教育作用。

玩樂設施=情境教育的道場

孩子玩玩樂設施也是一個重要的情境教育，因為在過程中那怕是最乖巧的孩子也會有鬧別扭的時候:有的小朋友可能是因為已久候多時，而不願在短時間內讓給其他小朋友玩; 也有可能是因為耐力有限，部分孩子會在等候排隊的過程中開始不耐煩或鬧情緒，無論陪伴在旁的父母在事前已在家中進行品德教育或即時怎樣哄陪著，也不能讓小朋友安靜下來。

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正當父母們因小朋友的情況不知如何是好之際，更讓他們崩潰的情況便是旁人的指指點點，尤其是那些剛剛路過而又不清楚事情始末的路人甲乙丙。每個人遇到孩子鬧別扭，通常都會有不等程度的壓力，再加上當刻情景上的挑戰，壓力不自覺地更巨大，人便開始變形扭曲，原本不固執的人會變得固執、不強勢的也開始裝作強勢，最後便是孩子及父母一起情緒崩潰。

無論有沒有帶過孩子的路人甲乙丙，也不應隨意批評別人不懂得帶孩子。當鬧別扭孩子的父母內心最脆弱的時候，我們只要以「同理心」相待，不多言語，便是一種鼓勵，也協助一個家庭建立進一步的親子關係。

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