相信不少人都希望能把興趣變為事業，但當夢想達成後，你會選擇一直沉醉其中，還是會開始為下一個夢想而努力呢？今次《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列最後一位嘉賓是自小習泳的香港女子游泳運動員譚凱琳（Karen），她先後代表香港參與多項國際賽事並獲得多項殊榮。隨着小時候的夢想逐一實現，她亦開始為另一段追夢旅程作準備，開展其多元人生。

Karen於4歲時首次接觸游泳，隨即愛上這項運動。她於12歲加入港隊，並視參與奧運會為目標，即使期間曾到加拿大升學，仍無損她對游泳的鍾愛和堅持。憑藉無數的汗水和努力，她先後打破多項學界紀錄，並曾兩次代表香港於亞運會出賽，累計獲得1銀2銅的佳績。2021年，23歲的她代表香港參加東京奧運的4×100米自由泳接力項目，為香港爭勝。

自律堅持 登上世界舞台

23歲對不少同齡年輕人來說，或者只是剛投身社會，尋找個人興趣和目標的時間，然而Karen卻已登上世界舞台，實現兒時夢想。「一路走來，我相信自律在我的生活中十分重要。」她表示，自小除了需要應付訓練和學習外，還要照顧自己的起居生活，學習分配作息時間，才能一步步向夢想邁進。

▲ Karen透露，奧運前夕亦曾擔心自己的表現，但全憑對游泳的熱情，支持她一步一步邁步向前。

在2021的東京奧運會，Karen與鄭莉梅、歐鎧淳、何南慧等隊友在4×100米自由泳接力項目於小組排名第7，總排名第15位，敬陪末席。儘管無緣刷新香港紀錄，但她未有因此而氣餒，反之隨即為往後的賽事作準備，積極在世錦賽爭取更好成績。

認真規劃 逐步朝目標邁進

24歲的Karen年紀輕輕能有此成就，她認為一切歸功於及早做好人生規劃。「我會盡量計劃好自己的未來發展，無論是訓練、比賽，以至理財及退役後的事業發展都應及早規劃，這樣便可一步一步朝着目標邁進。」

▲ 除了就日常訓練、比賽進行規劃外，Karen亦會積極為未來的發展作部署。

Karen解釋，由於運動員的生涯短暫，所以需要及早未雨綢繆，制定退役計劃。而她會與家人一起討論，並因應個人的風險承受能力，訂立一個適合自己的理財計劃。「只要預早規劃，就算資金不多，也可透過定期投資，藉著養成良好的理財習慣，逐步達成目標。」

的確，養成儲蓄習慣是理財的第一步。而坊間有不少月供投資計劃入場門檻相對較低，協助投資者定期入市，減少捕捉入市時機或市場波動的煩惱，以平均成本法分散風險，同時爭取長線回報機遇。這類計劃亦正好適合Karen這類沒有太多資金或時間緊貼市場變化的投資者，有助建立定期投資習慣。

多元發展 成就豐盛人生

為了在賽事中取得佳績，Karen嚴格遵從日常訓練計劃，藉此逐步提升個人表現；而在比賽以外，她亦按照早已訂定的人生規劃，為退役後的事業發展而努力。「由於一直對物理治療這個行業有相當大的興趣，所以我報讀了物理治療碩士課程，希望向着游泳以外的另一個專業發展，甚至在退役後成為物理治療師，幫助更多有需要的人。」

機會從來都是留給有準備的人，無論在游泳、比賽以至個人成長路上，Karen總是積極籌劃，及早做好部署。如此準備周詳，自然可以創造更多元化的發展空間。

▲ 場裡場外，Karen均積極及早規劃，逐步實現目標。

如果大家想和Karen一樣擁有豐盛人生，或了解更多關於理財以及人生規劃的資訊，可瀏覽摩根資產管理網站 https://bit.ly/3ArYazc。

《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列還邀請了黃浩聰、黃曉盈、蔡再懃等多名本地職業運動員分享他們的比賽歷程、人生規劃，以及理財之道，想重溫他們的精彩分享，立即瀏覽以下網址：

越野跑手黃浩聰 ：https://bit.ly/3R7atqT

香港首位躋身奧運體操女將黃曉盈 ：https://bit.ly/3S9c80D

香港甲一聯賽得分王蔡再懃 ：https://bit.ly/3Sn2CXm

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（特約）