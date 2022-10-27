【襟老原因】分析自己襟老的3大原因 顧紀筠自謙：前半生從來未靚過

▲ 人生，本來就是講時與運，財富健康盈難守，身材樣貌退顛峰。

某位醫生太太是我專欄的忠實擁躉，久不久會發信息給我，對小妹的散文點讚。這天面對面遇見，更加侃侃而談。

就我之前一篇關於自己樣貌的文章，聊到大家都認為我愈老愈耐看的感覺。她非常同意，並作出相當科學的剖析。她引自己為例，大家都屬於面相三高的類型，所以份外地襟老。

一、首先，我們都算是眼凸凸，年輕時由於眼神較為銳利，總是有點露、顯惡。我很少告訴別人，其實我一直刻意放柔目光，出少點力，甚至不正眼望鏡頭，只望鏡頭下方，務求令人感覺親和些。年紀大了，眼皮下墜，如今反而變得眼神溫柔，更容易討人歡喜。

二、我的顴骨也頗高，但隨着時日老去，皮肉失去彈性，反而因為顴骨高，面孔下垂情況不明顯。

三、最後，就是假哨牙，可足夠承托唇邊的肌肉，免於人老了，嘴邊肌理所出現的縐紋。

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綜合醫生太太的細心分析，明白到為何有些人年輕時很漂亮，老了會變樣；反之，某些人年輕時樣貌一般的，老了就變得更耐看。

人生，本來就是講時與運，財富健康盈難守，身材樣貌退顛峰。

來來去去要探討的課題，自然是活在當下，珍惜所有。今日之美好，未來可能一文不值。正如上天給我機會，前半生從來未靚過，不能靠顏值，只好發憤努力；現在人到中年，反而毫無壓力，不用扣住頂帽，可以舒舒服服地做人。

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