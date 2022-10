【娛圈有喜】鍾嘉欣誕第三胎報喜　一家五口手疊手超溫馨

恭喜恭喜!鍾嘉欣(Linda)在今早於社交平台公開小千金Anika的睡相報喜,宣布自己成功誕下第三胎!

Linda分享自己親吻細女額頭的相,又有一家五口手疊著手的相片,十分溫馨,不少藝人也有留言祝賀!

一家五口

Linda在社交平台上載溫馨照片之餘,也以英文分享再為人母的感受,她指囡囡取名為Anika,7磅8安士,又抱歉地指沒有早發相:

We’d like to introduce our newest family member, Anika Linda Leung. 🧡



We are officially a family of 5 now.

🐷🐭🐵🐶🐯



Apologies for not posting sooner. We wanted to be fully present during this special time.



#7lbs8ounces

#LibraTiger

#positivehomebirth