【毒舌大狀】黃子華賀歲片舉行首映　女神林明禎現身力撐支持

▲ 林明禎到場撐子華

由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德（Michael ）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、栢天男（Adam）主演，《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫（Jack）首部執導電影《毒舌大狀》，今日（1月6日）於太古城舉行首映禮。

活動由舞獅打響頭炮，率領一眾演員出席，包括：導演吳煒倫、黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭、林小湛及羅孝勇現身，並展示出「是非不在金銀 公道自在人心」兩條金句横幅，跟演員們一同大合照。

另外，胡楓、羅蘭、林明禎、盧鎮業（小野）、王曼喜及王麗嘉都有到場支持。

▲ （左起）林保怡、廖子妤、栢天男、謝君豪、吳煒倫、黃子華、王丹妮、楊偲泳、谷德昭。

台上問及眾人新年願望時，子華表示：「希望《毒舌大狀》快點能帶出下一套賀歲片，希望一年有12套賀歲片。」

導演吳煒倫則希望：「大家可以盡快除下口罩，自由自在，鍾意去哪裡就去哪裡。」然後子華補充：「我完全同意導演的講法，現在已經很想除下來，希望今年全人類都可以解放，健健康康。」

君豪非常同意導演和子華並說：「祝大家身體健康，龍馬精神。」而王丹妮：「希望大家心想事成，百毒不侵。」栢天男：「大家健健康康，可以呼吸自由空氣。」

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至於Renci稱：「祝大家身體健康，快點除口罩。」到廖子妤便說：「希望《毒舌大狀》票房大賣再開續集，再搵廖子妤。」

到谷德昭稱：「希望大家安安全全、健康，過年做隻安全兔。」林保怡說：「希望大家支持《毒舌大狀》，再破紀錄，大家健健康康。」

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