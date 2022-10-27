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【輪候時間】議員指3原因導致公立醫療體系運轉效率低　包括大灣區醫生交流計劃

社會 11:18 2022/10/27

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(資料圖片)

立法會昨日（26日）討論由民建聯議員梁熙提出的議員議案，促請政府「縮短公立醫院專科門診輪候時間」。立法會議員江玉歡今日（27日）表示，現行公立醫療體系過分依賴公帑，從基礎醫療設施建設、醫護人員培養與引進到本港所有公立醫院日常運營等等，未能形成良性、可持續的閉環，應建立本港全民性質公立醫療保險。

江玉歡在社交平台指，現時本港醫療系統的運轉效率逐漸降低有3個原因，首先參考公開數據，全港的專科醫生約有45%在公立醫院服務，照顧全港近9成的住院病人，而其餘約55%則為私人執業。公、私營醫生對病人的比例分別是 0.9:1000 及 4.5:1000。基層社區照顧設施的人手不足亦是常態。「大灣區醫生交流計劃」不足在於要求醫生在港工作不超過一年時間，來港醫護數量僅有個位數5-10名醫生，難以評價此舉是否真正緩解醫療系統壓力。

其次第二構建基層社區醫療網絡，與醫院體系形成互補結構，有效的基層醫療有助改善市民健康，減少其對更昂貴的醫療服務，特別是指專科和醫院服務的需求，然而現時投放資源不足，今年施政報告亦提出成立基層醫療健康管理局，相信是本港基層醫療建設的良好開端，期望政府提高建立基層社區醫療效率，令基層醫療設施網路化、普及化、恒常化。

她續指，第三原因則是缺乏由醫護、患者、社會和政府等不同層面群體構成的監督體系，必要的監督評價體系是督促和糾正業內不良風氣和方向的重要因素，政府應發揮主導作用，建立醫療系統的監督評價體系。


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責任編輯：余思嵐

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