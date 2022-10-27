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【育兒教養】兄弟車廂內吵鬧滋擾乘客　父母使出一招即乖乖道歉

育兒經 11:46 2022/10/27

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小朋友去旅行梗係興奮啦！但搭長途車或飛機滋擾到其他乘客又真係唔係幾好，大家可以試下效法呢對父母嘅做法。

搭飛機或長途車，不時會發生小朋友吵吵鬧鬧，日前有台灣網民分享自己搭火車的經驗，他指一家四口坐在他背後，兩名不足6歲的男孩沿途都在吵鬧，而父母的處理方式令他讚嘆「教得很好」。

最新影片推介：

該名網友在Facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，透露自己早前返家鄉，搭火車從台北到嘉義時，後座遇上一家4口出外旅行，兩個小男孩目測不足6歲，沿途吵鬧不停，更令樓主無法休息入睡，

父母一開始還好好的講，父母聲音很細柔，感覺是那種不會在外人面前罵小孩的類型。

父母柔聲細語地勸告，兩兄弟卻變本加厲，反而愈吵愈大聲，此時，該父母即說：「再吵我們等一下直接回家」，兩兄弟聽後曾一度收斂，但有感父母不會這樣做，不久又故態復萌，繼續吵吵鬧鬧，爸爸著媽媽先打電話取消預約好的住宿房間，媽媽也真的走到車廂間去打電話，可是兩兄弟覺得媽媽只是在演戲，安靜沒多久又吵起來。

到了嘉義後，樓主出於好奇下，跟著他們後面，看看該父母是真的取消行程還是只是嚇嚇小孩，結果他們真的去排隊買回程車票，

小孩知道是玩真的了，開始拉著父母道歉，但父母不為所動說：『我剛剛給你們機會了』。

樓主指他們真的買了四張回台北的車票，並走進月台，他讚嘆該父母這招夠狠，相信小孩得到這個教訓後，以後坐車也不敢再吵了，「現在教育提倡不打不罵，這父母真的教得很好。」

帖文一出，即引起熱議，很多網民讚揚男孩父母做得很好值得學習，「說到做到 很棒的家庭教育」、「幾張車票錢就省了往後不知多少年的安穩，值得」、「有教養的父母，將來小孩也會有教養」。

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責任編輯︰王明芳

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