【美麗戰場】「反骨寶」陳瀅換藥令陳山聰出醜　終極魔化害死陳曉華？【內含劇透】

▲ 陳瀅變「反骨寶」終極魔化！

TVB台慶劇《美麗戰場》尚有兩集便大結局，大批劇迷直呼期待見到陳瀅飾演的「阿寶」鍾家寶終極魔化！

昨晚（10月26日）播出的《美麗戰場》第18集，講到阿寶為擺脫經理人一言Sir（陳山聰），不惜收買其助手琳琳（孫慧雪飾），在一言Sir接受訪問前偷龍轉鳳將腦退化藥物，換成興奮劑和瀉藥，令他在傳媒面前病發兼失禁，當眾出醜。

阿寶成魔再進一步，連妝容及髮型亦隨住「氣場」而轉變，「奸味」出晒來！這段狗血劇情迴響甚大，網民大讚陳山聰演技出色：「一言Sir最搶戲！由頭帶到尾」、「一言sir和家寶演這段非常好」之前蔣家旻飾演的「反骨琪」夠賤夠乞人憎，結局周網民看得非常投入，為陳瀅改名為「反骨寶」，大讚演技有進步。

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網民鬧爆劇情荒謬

不過昨晚劇尾，提到阿寶為復出主動找一言Sir，而一言Sir卻「聖人」上身原諒阿寶。

《美麗戰場》明晚（10月28日）大結局，可是未知是否時間緊迫的關係，劇情幾級跳，網民對於劇情走得太快感一頭霧水，「好奇怪的劇情，只為腦退化，唔知點解一言sir會變到性情180度大變。阿寶使橫手要解約，反完面又話要一言sir幫佢復出🤷🏻‍♀️」、「荒謬情節」、「當喜劇娛樂看就好，畢竟認真看肯定是個神奇劇」。

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陳瀅殺死陳曉華？

而今晚（10月27日）播出的第19集，朱晨麗飾演的名媛唐昕將會介入阿寶與龐振宇（方力申飾）的婚姻，龐振宇不憤被指食軟飯兼被妹妹龐子珊（何依婷飾）鬧廢柴，為了靠唐昕爭回龐氏集團，不惜與對方發生超友誼關係，更與阿寶提出離婚。

另邊廂，陳曉華飾演的林小美與阿寶前度區家明（張馳豪飾）相遇，更被阿寶撞破二人約會。

及後，程裕進（丁子朗飾）潦倒出現，被林小美認出落泊的模樣，其後得知當年程裕進遇襲被打的真相，更疑似接受不了姊妹一直瞞騙背後所作所為⋯⋯

有指陳曉華將會慘死，而從預告片中，劉佩玥飾演的李靜兒在醫院掌摑陳瀅，並鬧爆：「點解你咁樣對佢，你良心去咗邊？你仲係咪人！」令人揣測陳瀅失去人性，連好姊妹也害死⋯⋯

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