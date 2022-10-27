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【夫婦關係】憂與太太朝夕相對會吵架 丈夫退休後全力做義工：別留在家

親子 12:14 2022/10/27

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丈夫退休後全力做義工。

上回講到，日本婦女稱退休丈夫為「粗大垃圾」，嫌他們在家礙手礙腳。好奇之下，請教一些已經退休、即將退休的男性朋友，他們竟然有相同的擔憂。

「60歲前，全部精力用於職場拼搏。一旦離開崗位，以後不知道做甚麼才可以有以前的滿足感。到了這個年齡，又要學習過新生活，忐忑不安呢。」即將退休的男性朋友A君說。

「我退休前已經開始參加義務工作，最緊要別留在家！」男性朋友B君笑說，「以往只在晚上及周末見面都難免有些爭拗，如果24小時朝夕相對，吵架都吵死了！」

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他不是「畏妻號」，但懼怕每天對着同一個人，生活小節難免有衝突，退休後索性全力做義工。

剛好在座有一位社工朋友，見慣大場面，笑說必須讓丈夫感覺「有用」，馬上教一招「小鳥依人」法。平時妻子在家八面玲瓏，從財務、子女、家居水電甚麼都一腳踢。

丈夫退休後，最好馬上改變說話態度，「那麼複雜的旅程，你都安排得妥妥當當，好厲害呀！」「唉吔，家裏的電視機壞了，怎麼辦好呢？」盡量倚賴，然後出力讚美。即使自己眨眼就可完成的事，也請丈夫發揮其辦公能力，貢獻家庭。

這個「小鳥依人」法，女性朋友不妨試試。

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全文刊於晴報，原題為退休後做「小鳥依人」

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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