【涉嫌起底】疑父母與業主發生租務糾紛　女大學生遭36歲男業主起底

▲ 女大學生遭36歲男業主起底。

個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日在新界南拘捕一名36歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。

調查顯示，事主為一名大學生，與父母在租住被捕人士持有的單位期間，其父母與被捕人士發生租務糾紛。其後，於2022年2月，在一個社交媒體平台的群組中，有人先後發布了兩條包含事主個人資料的訊息，對事主的父母作出負面的評論及指控。被披露的個人資料包括事主的英文姓名、照片以及她在大學就讀的課程及年級等。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。

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記者：黃穎津