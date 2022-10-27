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【下流上車族】鮑姐愛投訴謎底解開 　劇集帶出關懷老人家訊息夠溫馨

娛樂 12:18 2022/10/27

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鮑姐演技冇得頂！

由林敏聰、江美儀、鮑起靜等主演的TVB劇《下流上車族》題材寫實貼地，每集都有溫馨位看到觀眾眼濕濕，難怪收視愈來愈好，足見這套劇成功入屋。

近日《下流上車族》劇情講到Emma婆婆（鮑起靜飾）的兒子家寶（林景程飾）最終決定移民，不過臨走前，兩母子冰釋前嫌，總算令Emma婆婆可放心。

【下流上車族劇透】第9集劇情預告　雯慧芊芊母女多年心結終解開

鮑姐喜歡一家人吃飯。

Emma愛投訴有原因 

不過由於兒子不在身邊，就連愛犬次郎亦還未尋回，面對着自己一個身在家中，Emma婆婆感到非常寂寞，故不時走到鄧智堅一家門口錄低其家中吵鬧聲，再在自己家中慢慢收聽，感覺猶如有人在身邊一樣，已經令網民看得感心酸。

隨後，因江美儀的幫助下，帶鄧智堅一家到Emma婆婆一同吃飯，雖然鄧智堅一家非常吵鬧，不過江美儀表示「其實Emma咪就係想聽到一家人食飯嘅聲」。

期間鄧智堅夾餸給鮑姐時，鮑姐非常感動：「我都唔知幾耐冇試過有人夾餸畀我，自從我家寶去咗日本後，我真係對住幾面牆，食又食唔到幾多，又無味。」

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透過劇集盼大家對老人家多關心

雖然只是短短場口，不過憑着鮑姐的精湛演技下，完全是演活了獨居老人沒有親人在身邊的孤獨，故在劇中她不時周圍投訴，其實只是想身邊的人關心她。

而鮑姐的演繹完全是反映到現實中不少獨居老人家的真實情況，他們的家人可能不在港，即使在港亦不是同住，甚至因工作忙碌而很少探望他們，更何況同枱食飯少之有少。

但其實老人家是很需要我們的關心，有時一個電話一個問候知道你們一切安好已經足夠，相信此劇亦希望能夠傳遞這個訊息給觀眾，望對老人家多點關心，好好孝順他們，不要讓自己將來後悔。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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