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【叱咤樂壇】傳MIRROR全體亮相叱咤記招　Jeremy以3首歌強勢衝擊新人獎

娛樂 12:29 2022/10/27

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傳MIRROR全員亮相叱咤記招！

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招將於11月1日（下周二）再於昂坪市集舉行，上年不少鏡粉為見偶像一面，冒寒在前一晚上山霸位，夠晒熱情。

今次，有傳MIRROR 12子也會現身今年記招，如屬實的話，即是12子自演唱會事故後首次MIRROR全員現身公開活動，勢成焦點！

頒獎禮結果也是樂迷所關注，李駿傑（Jeremy）於今日（27日）推出第3首個人單曲，似乎瞄準新人金寶座。

【MIRROR成員】AK疑情緒失控突爆Seed退出群組　網民揣測江𤒹生新紋身與阿Mo有關

傳首奪組合金

MIRROR在去年叱咤頒獎禮上勇奪叱咤樂壇組合（銀獎）、專業推介叱咤十大第二位、叱咤樂壇我最喜愛的組合，姜濤、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）又分別憑個人歌曲奪獎。

MIRROR早前推出團歌《We All Are》為復工響頭炮，再加上903冠軍歌《Innerspace》和《WE ARE》，有傳MIRROR將會首奪叱咤樂壇組合金獎。

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Jeremy出新歌

MIRROR的Jeremy於今日（27日）推出本年度第3首個人單曲《阿波羅》，憑3首歌角逐今年的新人獎。他的《半》、《九》同樣是903亞軍歌，對於新人而言也屬不錯的成績，似乎「爭獎」的重任就落於新作《阿波羅》當中。

Jeremy與吳林峰一同為《阿波羅》作曲，實行我手寫我心。為了新歌，向來盡善盡美的Jeremy，亦不惜延後推出MV，將已度好的拍攝橋段推翻，重新構思。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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