【開心速遞】樊亦敏值逾5百萬勞力士　「三太」睇中4億豪宅獲封隱形富婆

▲ 樊亦敏戴Daytona Rainbow出席活動。

憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中「三太」白天娥成功入屋的樊亦敏，戲裡戲外也是小富婆，日前出席劇集宣傳活動時，樊亦敏手上戴著炒債逾5百萬的Daytona Rainbow名錶，真的戴了一層樓上身。

現年52歲的樊亦敏可說投資有道，年青時已懂得投資「磚頭」，上月更被發現睇中價值4億的超豪宅項目，看來「三太」財力雄厚。

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樊亦敏所戴的玫瑰金Daytona已經停產，她更換成橙色錶帶，sharp到爆十分搶眼。

勞力士於2018年推出了Daytona 116595RBOW，錶殼鑲有鑽石，錶圈及時標則鑲有彩虹漸變色方形切割藍寶石，價錢比起鋼殼Daytona高出接近9倍之多！

▲ 炒債逾5百萬。

「隱形富婆」樊亦敏

而這款勞力士的官方定價為80多萬，不過坊間的炒價已經超過505﻿萬，可說是富豪級價位。而荷里活影星麥克華堡、NBA洛杉磯湖人隊的球星Anthony Davis和亞洲天王周杰倫等均是116595RBOW的愛好者。

樊亦敏可說是圈中的「隱形富婆」，今年9月被媒體發現，由數名地產代理高層陪同參觀壽臣山道西一個超豪宅項目，該市值逾4億元的獨立屋設有6個車位，該區環境優美、綠樹成蔭私隱度極高，非常適合藝人及富豪居住。

報道刊出後，不少網民也驚嘆：「估唔到樊亦敏咁有錢」、「樊亦敏簡直是低調中的奢華」等等。

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「三太」投資有道

其實，樊亦敏可說是投資達人，早年於日本留學時已大手購入當地的單位，出道後曾一度返內地發展，拍攝不少經典劇集如《太極宗師》、《楊總正傳》等，成功吸金後於香港買樓投資，有傳其物業遍佈日本、東南亞和歐洲。

除投資磚頭，她亦投資不同類型的產品，包括股票、車、首飾、手袋、貨倉、古董、陶瓷、名畫等。

樊亦敏接受TOPick訪問時直認喜歡收藏手錶，並認為最重要是實用，可以襯衫和不同場口。

問到她收藏多少隻手錶,她說：「沒有數過，不過長年來購入都有一定的數量,起碼至少有二十多隻。但自己不是經常帶錶，因為要工作又經常做運動，所以買錶都是實用和不同功效為主。」

記者：游艾維

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