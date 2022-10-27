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【0+3】姚柏良︰不排除更多旅行社關閉門市　倡讓黃碼旅客獨立用膳及進入主題樂園等

社會 11:47 2022/10/27

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熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(林宇翔攝)

港府放寬入境檢疫至「0+3」，吸引不少港人外遊，網上有報道指康泰旅行社面臨清盤，康泰回覆澄清現時沒有清盤，也無清盤計劃。旅遊界立法會議員姚柏良今日（27日）表示，即使政府已放寬入境檢疫至「0+3」，但對觀光旅客的吸引力不大，就算旅行社能復辦出境遊，經旅行社報團的旅客比例仍然較低，倡議政府採用「團進團出」的方式，協助業界走出困局。

姚柏良今日（27日）出席電台節目時表示，疫情下旅遊業大受打擊，即使政府對業界的援助高達38億元，但仍然未能協助業界渡過寒冬。甚至政府放寬入境檢疫至「0+0」，業界都需要一段時間才能復常，不排除在這段時間中會有更多旅行社因為資金流和人手等出現問題，而要關閉門市。他倡議政府採用「團進團出」的方式，允許持「黃碼」的入境旅客，可以在獨立餐飲處所用膳，以及在導遊帶領下進入主題樂園和博物館等，並全程配戴口罩，減低風險。

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責任編輯：余思嵐

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