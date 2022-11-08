港大iDendron Gear Up計劃 支援建築界發展創新科技  打破地域界限 立足大灣區 面向全世界

將創新科技融入業務已成為各行各業的大趨勢，但對於較為傳統的建築行業來說，數碼化建築仍未普及，對使用相關科技仍具有龐大的發展空間及增長潛力。近年大灣區及全球的建築業發展蓬勃，應用創新科技更將成為主流。本港兩間初創公司IntuVision Limited及大笪地物料（DDD Material Supply Limited）就透過香港大學創新及創業中心（iDendron） Gear Up創業種子基金培育計劃的幫助，將創新科技應用在建築業上，為向香港、大灣區以及全球發展鋪路。

iDendron是青年發展委員會「青年發展基金」旗下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的獲資助機構。iDendron 於2021年推出Gear Up計劃，為青年提供創業支援及孵化服務，以及資本資助，協助落實創業夢。

以遠程協作軟件打破溝通障礙 提升兩地施工成效



在Gear Up計劃的支援下，致力於提升建造業工程項目溝通效率的初創公司IntuVision Limited，成功首創用於施工的遠程協作軟件VisionBuilder。

▲ IntuVision Limited設計出能協助建造團隊即時跨地域溝通、協調的實時會議軟件VisionBuilder。

IntuVision Limited深明建築業是傳統行業，要為當中不同的持份者，包括：工人、管工、視察員、工程師、經理、主管等構建通用的解決方案絕不容易。透過了解各持份者的共同需求後，他們設計出能協助建造團隊進行迅速決策，並允許辦公室和現場團隊通過共享各自的視覺進行實時會議的VisionBuilder。此軟件無需用家掃描二維碼，只需使用手機/平板電腦，便可自動地將建築信息模型 （Building Information Modeling）與現場結構結合，以便與設計進行即時比較，從而提升施工效率。它更能克服地理上的限制，允許來自不同地域的專家交流，促進更頻繁的跨地域合作，有助本港，大灣區，甚至全球建築界進一步發展，帶來更安全、更數碼化和更具成本效益的施工方案，定能對建築界帶來深遠影響。

一站式網上材料商店 為兩地業界帶來更大方便

▲ 網上商店大笪地物料，能幫助建築系學生和建築師準備材料。

另一方面，專為建築系或設計系學生、設計師、工匠提供物料，以助他們實現完美設計的網上商店大笪地物料，以一站式電子商務解決方案，幫助建築系學生和建築師準備材料。大笪地物料團隊來自設計背景，具有 10年以上的設計經驗，深明同業用家所需，提供建築模型材料、鐳射切割、印刷和送貨服務。 Gear Up 計劃為他們提供種子基金及法律意見等各類型的支援服務，讓他們有機會擴展至大灣區及其他國家，開展跨地域創科建築服務。

▲ 多得iDendron的幫助令大笪地物料的創新理念得以實現。

育成初創夢

由香港大學技術轉移處營運，及香港大學校友及發展事務部支持的iDendron 以成為創新者及企業家的忠實夥伴為抱負，為初創企業提供種子基金、導師配對，與其他初創公司交流，並給予法律諮詢服務，期望為本港的創初公司圓夢，扶植他們在本地，以至大灣區及世界各地發展。

（特約）