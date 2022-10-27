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【澳洲研究】新冠病毒死者心臟組織DNA受損　科學家警告：不會是普通流感

健康 11:55 2022/10/27

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新冠病毒死者心臟組織DNA受損。科學家警告：不會是普通流感。

新冠疫情逐漸受控，各個國家都開始將新冠病毒「流感化」，倡與病毒共存，重啓正常生活。不過，有新研究指出，新冠病毒會對人體心血管造成長遠損害，不可被視作一般的風土病。

最新影片：

綜合外國媒體報道，澳洲昆士蘭大學研究團隊解剖了7名未接種疫苗的巴西確診死者、6名普通死者及2名流感死者遺體，從解剖結果中發現，只有新冠確診死者心臟組織及其DNA受到傷害。研究對此指出，新冠病毒雖然和流感一樣，屬於嚴重呼吸道病毒，但新冠病毒卻會直攻心臟並破壞組織DNA，這在嚴重呼吸道病毒上是看不到的，警告「新冠病毒不會只是流感」。

對心血管具長期影響及傷害

研究負責人庫拉辛哈博士（Dr Arutha Kulasinghe）指出，雖然在新冠病毒死者受損心臟組織內未檢測到病毒粒子，但根據受損組織出現過度發炎反應、DNA被破壞等變化，均指向是由新冠病毒所造成。而且，病毒造成DNA受損及修復機制變化，促使基因不穩定的現象，通常只在癌症、動脈粥狀硬化、神經性退化疾病和糖尿病可見。故此，科學家警告稱，新冠病毒會讓健康的人出現心血管問題，對心血管的長期影響及傷害，證明它不會只是普通流感；影響已超越H1N1流感。

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責任編輯：羅嘉欣

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