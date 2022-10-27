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【面膜成分】23歲女敷美白面膜後腰腿酸痛　醫生：含一種成分致腎臟損傷

食用安全 12:17 2022/10/27

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23歲女敷美白面膜後腰腿酸痛，揭含一成分致腎臟損傷。

不少人都有敷面膜的習慣，但大家選購時有否仔細留意成分？內地一名23歲女子早前網購了幾盒美白面膜，使用了一段時間後，出現了大腿、腰部酸痛的症狀，求醫後發現腎臟損傷，醫生估計與面膜的成分有關。

綜合內地媒體報道，23歲的妙妙（化名）早前在某個網上直播平台購買了幾盒美白面膜，斷斷續續使用了20多天後，覺得效果明顯，但期間大腿開始酸痛，最初她以為是上班久站所致，但情況持續幾日仍未好轉，更出現腰酸的症狀。

最新影片：

妙妙遂到附近一間醫院檢查，發現其尿蛋白為「4+」，意味她的腎臟出現問題。其後她轉到浙江大學醫學院附屬第一醫院腎臟病中心，醫生發現她的面部比頸部白，詢問後得知她有使用美白面膜的習慣，隨即安排她接受尿汞檢查。

結果發現，其尿液中含有的汞（水銀）數值為44.1，而正常水平應少於25，醫生判斷她因水銀中毒導致腎臟損傷，而源頭可能是美白面膜。

醫生解釋，很多不良商家為了短期內凸顯出美白效果，會於面膜添加汞，汞通過皮膚吸收後進入血液，而腎臟是汞主要的排泄和積累器官，如攝入大量汞，會破壞腎小球和腎小管，造成腎損傷。

醫生提醒，切勿購買來歷不明的化妝品，除了面膜，有些唇膏亦被添加了鉛等金屬成份，以增加亮度和持久度，長期使用可能會導致慢性鉛中毒，造成慢性腎炎，嚴重可演變為慢性腎衰竭。

同場加映：中醫推介美白湯水

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責任編輯：羅嘉欣

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