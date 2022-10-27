【免針紙案】政府修例賦權醫衞局局長廢除免針紙　郭卓堅再入稟質疑修例無上訴機制

▲ 郭卓堅就政府修例再次入稟提出司法覆核。（林育慧攝）

政府於本周二（25日）刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》，賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效。醫衞局局長盧寵茂並於昨日（26日）根據經修訂後的《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章L）（《規例》）第17B（1）條，分別宣告由附件所列的7名註冊醫生所發出的「免針紙」全部失效。郭卓堅今（27日）再入稟高等法院申司法覆核，質疑修例令受影響人士沒有上訴機制。

申請人郭卓堅，答辯人為行政會議召集人葉劉淑儀連同行政會議各成員。

郭卓堅於自行撰寫入稟狀指，就行會成員修改《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章L）並不合理和合法，因該法例執行為醫務衞生局局長，受影響人士無法找到上訴機制，令受影響的2萬多人無從上訴，只能向法庭提出訴訟，違反《基本法》，要求法庭批准上訴許可。

郭卓堅向記者表示，坦言知道勝訴機會微，但仍要繼續提出訴訟，因許多巿民知道政府修例後，紛紛向他求助。郭表示待法庭批出許可後，才考慮會否申請法援及禁制令。

郭卓堅早前就2萬問題「免針紙」失效提出司法覆核，獲高院判勝訴，政府其後修規例，並於昨（26日）宣布由7名被捕醫生發出之針紙失效。

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記者：林育慧