港大 iDendron Gear Up計劃支持綠色創新  與初創企業攜手保護環境

近年，社會愈來愈注重綠色發展，綠色創新漸漸成為未來發展的新趨勢，各企業冀望減少其對環境造成的污染，甚至逆轉人類對環境所造成的破壞，以實踐可持續發展。兩間初創公司Open Ocean Engineering Limited和藍海經濟策劃有限公司 Blue Economy Co. Limited，就透過香港大學創新及創業中心（iDendron）Gear Up 創業種子基金培育計劃的支援，積極發展創新綠色科技，為環境帶來正面影響。

iDendron是青年發展委員會「青年發展基金」旗下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的獲資助機構。iDendron 於2021年推出Gear Up計劃，為青年提供創業支援及孵化服務，以及資本資助，協助落實創業夢。

發明自動駕駛電動船 收集海洋垃圾

這兩間初創企業均於各自的領域中發展綠色科技，通過追求生態文明，以邁向綠色大灣區為共同的目標和使命。

其中， Open Ocean Engineering Limited於 2019年由兩名香港大學畢業生創立，他們意識到海上污染問題日益嚴重，加上政府的教育和宣傳工作不足，導致不少人和企業仍肆意於海上非法棄置垃圾或排放污水，故此，旨在開創可以自主清理海洋垃圾及油污的創新技術，有效地保護水質健康，以解決環境問題及應對氣候變化。

▲ 人工智能技術驅動的自動駕駛電動船Clearbot，以低成本的機械船收集海洋廢物。

在Gear Up計劃下，其首創出一部由人工智能技術驅動的自動駕駛電動船Clearbot，利用低成本的機械船收集海洋廢物，一天最高可收集15升油污和200公斤漂浮垃圾。整艘電動船由人工智能技術驅動，可完全自主運作及持續檢測和收集漂浮的海洋垃圾，更能從垃圾收集過程收集數據收集作分析，以改善環境。大灣區的蓬勃發展亦引申不少污染問題，Clearbot在大灣區將有更大的應用空間和發展機會。相信在iDendron的支持下，Clearbot能研發出更多新功能，或研製出更先進的型號，有望在大灣區及全球的環保事業上作出貢獻。

▲ Clearbot有望在大灣區及全球的環保事業上作出貢獻。

三維打印技術 保育海洋生態

▲ 藍海經濟策劃有限公司以3D打印技術復育珊瑚。

另一間初創企業藍海經濟策劃有限公司 Blue Economy Co. Limited則旨在促進前沿生態科技的在地應用改善海洋生態系統修復技術，促進粵港澳大灣區的海洋生態文明。其中一項項目則利用3D打印技術復育珊瑚。此方法能確保珊瑚98%的生存率，比傳統方法更為有效。鑑於大灣區的地理環境條件與香港相似，冀透過更緊密的聯繫及倡議獲得支持，擴大相關初創發展，以助此技術應用到大灣區，重整當地的海洋生態，為海洋生物提供棲所和食物，進一步保護生態文明，為環境帶來價值。

大灣區是一個非常龐大的經濟體，為綠色科技提供一個更大的平台和機會，初創企業亦可藉此把握商機擴大其規模，在發展經濟的同時，負上社會責任，為地球環境作出貢獻。

提供一條創科龍創業支援

由香港大學技術轉移處營運，及香港大學校友及發展事務部支持的iDendron 以成為創新者及企業家的忠實夥伴為抱負，為初創企業提供種子基金、導師配對，與其他初創公司交流，並給予法律諮詢服務，期望為本港的創初公司圓夢，扶植他們在本地，以至大灣區及世界各地發展。

（特約）