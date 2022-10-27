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【染髮惹禍】女生多次染燙狂脫髮索性剃光頭　醫生：或致皮炎傷毛囊

保健美顏 13:05 2022/10/27

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女生多次染燙狂脫髮索性剃光頭 醫：或致皮炎傷毛囊

不少女生喜歡漂染頭髮。但內地一名少女因頭髮過度染燙，導致髮質差和狂脫髮。她「狠下決心」，直接把頭髮剃光，希望他日重長頭髮時髮質能變好。可是有醫生指出，剃光頭有可能引發日光性皮膚炎，更會令細菌入侵致毛囊受損，隨時得不償失。

最新影片：

綜合內媒報導，安徽滁州大四的一名女生樂樂，因她多次染燙而髮質乾枯毛躁，更有嚴重的脫髮問題。於是她決定把本來過肩的長髮一次剃光。她坦言當看到自己光頭當下「挺震驚」，但仔細一看又覺得自己的新髮型「挺好看」。

然而當她剃光頭後便回到宿舍，待室友都回來後，紛紛都表露了震驚和驚訝的神情，並說她就如「小和尚」。然而在日常生活如上課等，她都會戴上假髮示人，只在宿舍內才脫下，故她看起來與一般人無異。

她剃頭後把所有的頭髮也保存了起來，亦曾打算把頭髮都捐贈予慈善機構。但遺憾地因她的頭髮經過漂染而未能符合捐贈的條件。目前，她正在等待新的頭髮長出，亦直言她會剃光頭是因為「希望能重新長出髮質好一點的頭髮」。

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當地皮膚科醫生指出，剃光頭不但容易引致日光性皮膚炎，亦容易導致細菌入侵，更會令毛囊受損，從而影響頭髮的正常生長，提醒市民若想通過剃光頭的方式使頭髮長得更旺盛、茂密並不可取。

王醫生續指若要預防脫髮就先要調整好作習慣、保持健康飲食以及不能捱夜。同時亦要確保頭皮清潔，維持良好的清潔習慣。清潔時更不可以用指甲抓頭皮亦不能用過熱的風筒吹頭。倘若脫髮的問題依然持續便需盡快求醫。

同場加映

早前註冊中醫師彭子芯接受TOPick的訪問時亦分享了部分生髮食療的食譜，針對先天腎氣及陰血不足的脫髮患者：

1. 紅黑杞子桑椹紅棗茶

  • 材料：紅杞子、黑杞子、桑椹各6克，紅棗去核2粒
  • 做法：用熱水煮5分鐘，待溫可飲用。
  • 備註：適合人士：血虛腎虛，有脫髮問題的人士。

2. 首烏烏生髮雞湯

  • 材料：製首烏、熟地、桑寄生、杞子各9克，生薑2片、紅棗去核2粒、紅蘿蔔1條、烏雞1隻
  • 做法：材料洗淨，烏雞切件。加水後煲一小時，杞子最後2分鐘加入，待溫即可。
  • 備註：適合血虛腎虛脫髮人士，因藥材質地偏潤，容易肚瀉人士忌服。

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責任編輯：羅嘉欣

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