【0+3】HK Express復飛日韓3條熱門航線 明年1月單程最平$498起
社會 12:18 2022/10/27
HK Express宣布復飛日本石垣、鹿兒島、韓國釜山及泰國清邁航線，香港至釜山單程$498起，來回連稅$1,987起。
HK Express由2023年1月15日起復飛韓國釜山，每星期三班，之後4月開始每星期四班。
航班時間：2023年1月15日起
去程：UO674 09:05-13:20 (二、五、日)
回程：UO675 14:10-17:00 (二、五、日)
航班時間：4月1日或之後
去程：UO673 08:20-12:45 (日)、09:25-13:50 (二、四)、11:40-16:05 (六)
回程：UO674 13:30-16:10 (日)、14:35-17:15 (二、四)、17:05-19:40 (六)
另外，HK Express亦在下年6月4日同6月5日分別復飛石垣同鹿兒島航線，逢星期日、二、四、五、六，香港來回石垣連稅$1,809起。HK Express亦復飛清邁，12月4日起香港單程飛清邁只需$438 起，來回連稅$1,913 起。
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責任編輯：余思嵐