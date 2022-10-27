【輪候公屋】港婦連中兩次「屯門三寶」等7年派大興邨　月租1200元一個原因拒住

▲ 仲有一次機會，如果又派屯門三寶咁點呢?

潮語「得公屋得天下」，但竟然有人等到公屋都唔要！有港婦在小紅書大呻輪候公屋7年，頭2次都中了「屯門三寶」（友愛邨、蝴蝶邨、大興邨），第一次獲派蝴蝶邨24.93平方米的單位，拒絕後再獲派大興邨興昌樓一個17樓高層25.36平方米的單位，月租僅1200元，但港婦因為一個原因拒絕！

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港婦在小紅書發文指自己親身到大興邨視察「交通環境都很好，不過就是舊，真的沒毛病」。不過她認為最不能接受是她們三人家庭：「問題係3人…派2至3人單位…」，3人分25平方米是太小，仍決定拒絕。雖然她知道現時新樓所剩無幾，三派如何都會接受，「只不過知道有第三次機會，都會博」。

而港婦的留言得到不少網友支持，有網民指自己同樣是連中屯門三寶，質疑房署「唔信係電腦隨機派」，港婦聞言也氣上心頭，怒斥等了7年，這樣派「仲要我哋等派咁多年」、「焗住人要」。

當中許多人認為屯門三寶是下籤，抱怨接連抽中，更提到輪候時間長的人應優先派新樓，「點解咁多人都係一二派蝴蝶大興，包括我」、「我們等咗7年，真是離譜，派些蝴蝶大興給我們，應該我們等的久些給我們先派新樓嘛，真服了」網民又指屯門最近有新公屋入伙，兩田（和田邨、菁田邨）都唔多見房署派。

有網民分享自己4人家庭也是派3至4人單位，有人就「5人派4至5人單位」，「無話派舊嘢就畀大單位你，只能講房署亂嚟，愈遲申請就派正新樓，真係唔係按先後次序派囉」，「我見3人都派361呎了，仲要係新樓恆景樓，好唔公平」。

有網民解釋，公屋編配只是電腦派位，「不關人事」，最大原因是舊樓大家都不喜歡，「現在沒什麼新樓，所以會循環把一些舊樓發出來」。

據房署資料，現行公屋編配政策下，一般申請者（即家庭及長者一人申請者）獲配公屋的相對優先次序是嚴格按照公屋申請登記日期的先後次序、家庭人數及公屋選區，並配合其申請到達編配階段時的公屋資源，按既定公屋編配標準，以電腦隨機方式依次序辦理公屋編配。

帖文隨後被轉載到facebook及討論區，有網民指有公屋住已好難得，而且仲要咁平租「凡事達到感恩，會知足常樂」、「制度的漏洞。根本一早應該取消二派三派。一個選擇，要同唔要。」、「算吧，買私樓喇！」

點解下圖看網民留言:

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責任編輯︰王明芳