【高官確診】財爺陳茂波外訪確診　專家：打齊四針但抗體會跌

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

正在沙特阿拉伯利雅德訪問的財政司司長陳茂波，對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。此前，他在每天進行的快測均呈陰性。

陳茂波原定在今日（27日）結束訪問行程並啓程回港。他會取消餘下的訪問活動，並會在利雅德稍再停留，爭取盡早符合健康規定回港。

翻查資料，陳茂波今年4月曾響應呼籲，已接種第4劑新冠病毒疫苗。TOPick向呼吸系統科專科醫生梁子超查詢疫苗抗體保護力時，他表示打針後6至12個月內中和抗體會隨時間下跌，現階段不能以抗體水平來決定保護性，細胞免疫也與保護有關，而人體打針後會否出現抗體，因人而異，視乎個人身體情況及暴露於病毒的程度及時長。

他又認為60歲以上應該接種加強劑，或在冬季打加強劑以增強保護力，加上有新的變種病毒出現，要提高接種疫苗的覆蓋率。

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記者：黃穎津、余思嵐