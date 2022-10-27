【隱形殺手】恐怖「食腦變形蟲」鑽入鼻腔　男童游泳後發病頭痛7天後亡

▲ 美國一名男童在水壩游泳後，遭「食腦變形蟲」鑽入鼻腔上腦亡。

美國一名男童在水壩游泳時感染「食腦蟲」引發腦膜腦炎，出現病徵後7天死亡。「食腦蟲」為「福氏內格里阿米巴原蟲」，除了一般可在湖泊、河流和溫泉發現，亦可在未氯化池水中找到，感染者死亡率為97%，是恐怖的隱形殺手！

變形蟲入侵腦部

綜合外媒報道，美國內華達州南部衛生部門於上周三（19日）的新聞發布會公告，一名來自內克拉克郡（Clark County）男童，於10月5日在Hoover Dam水壩游泳時，遭到「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri）入侵，一星期後發病出現頭痛等病徵，至10月19日宣布不治，事件令人惋惜。

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該名男童參觀公園的Kingman Wash區，在Hoover Dam水壩游泳，游泳時遭到會侵蝕腦部的寄生蟲「福氏內格里阿米巴原蟲」鑽入鼻腔，他與致命的變形蟲接觸後大約一星期出現症狀，包括有頭痛、發燒、噁心和嘔吐等，並在發病一星期之後死亡。

罕見但死亡率高達97%

據悉感染者隨著病情發展，亦會出現頸部僵硬、意識不清、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺等病徵，變形蟲鑽入大腦開始破壞腦部組織，引發「原發性阿米巴腦膜腦炎」，一旦受感染，患者很難存活下來，死亡率為97%。

當地衛生官員現時沒有計劃張貼警告標誌，指出人類感染「福氏內格里阿米巴原蟲」食腦變形蟲的情況極為罕見。

▲ 該美國男童在Hoover Dam水霸游泳時受感染。（istock圖片）

未氯化池水有機會出現變形蟲

據美國疾控中心資料，食腦變形蟲常見於土壤和新鮮的溫水，如湖泊、河流和溫泉，但亦可在維護不當或未氯化池水中找到。食腦變形蟲可經鼻子吸入，進入人體，然後上移到大腦，破壞腦組織。原發性阿米巴腦膜腦炎，一般在感染後5日就會出現症狀，包括頭痛、發燒、噁心和嘔吐，病情進展迅速，通常在出現症狀後1至18天內死亡。

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。吳醫生建議大家別去不清潔水中游水，游泳時避免嗆水。

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責任編輯︰王明芳