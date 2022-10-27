【DSE】理大2022收生分數9科平均分低過20 　DSE16分成功讀航空工程學

▲ 香港理工大學公布了2022年入學收生分數，有DSE 16分的學生成功入讀航空工程學。

中六學生現正為明年中學文憑試（DSE）努力，期望考好成績順利升讀大學。最近香港理工大學就公布了2022年最新入學收生分數，在31個科目中，有不少學科的收生平均分低過20分，更有DSE 16分的學生成功入讀航空工程學。

從理大公布的收生資料可見，今年31科的收生平均分整體較往年低，當中有9個學科收生平均分低於20分，包括受歡迎的商學系及工程學系科目。其中「航空工程學（榮譽）工學士組合課程」（JS3140）最佳5科（Best 5）平均分僅18.2，而「Lower Quartile」下四分位數只有16分就入到，被指是理大的「水泡科」。

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9科收生平均分低於20分

學科 課程編號 平均分（Best 5） 航空、航運及供應鏈管理（榮譽）工商管理學士組合課程 JS3070 19.8 資訊及人工智能工程學（榮譽）工學士 / 理學士組合課程 JS3180 19.6 電機工程學（榮譽）工學士組合課程 JS3170 19.3 建築科學及工程學（榮譽）工學士組合課程 JS3110 19.2 物流及企業工程（榮譽）理學士組合課程 JS3571 19.2 機械工程學（榮譽）工學士組合課程 JS3741 18.9 產品及工業工程（榮譽）工學士組合課程 JS3557 18.7 物理學副主修人工智能及數據分析 / 創新及創業 JS3030 18.6 航空工程學（榮譽）工學士組合課程 JS3140 18.2

其他學科收生平均分【按此連結】

物理治療學收生成績最高

今年理大收生成績最高的學科為「物理治療學（榮譽）理學士組合課程」（JS3636），「Best 6」平均分達39.8分；其次是「醫療化驗科學及放射學（榮譽）理學士組合課程」（JS3612），「Best 6」平均分為38.1分；第三則為「康復治療科學(榮譽)理學士組合課程」（JS3624），「Best 6」平均分是37.6分。

理大上月宣布，明年繼續彈性處理聯招（JUPAS）入學申請，考生如在4個核心科目及2個選修科成績，如其中1科較入學要求「332233」低1級，理大新增要求考生Best 5成績，達相關課程上年度平均收生分數「加1分」或以上的要求，同時將理大課程放在JUPAS首三志願（Band A）選擇，便可「入閘」獲理大酌情考慮。DSE成績等級轉換方法仍舊採用「加分制」，如考獲第5級或以上可獲加分（即5=5.5分；5*=7分；5**=8分）。

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責任編輯︰駱秀玲