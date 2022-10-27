【減肥大作戰】前美女主播戒上癮20年台式飲品　一個月減4磅：變得更喜歡自己

▲ 前美女主播戒上癮20年台式飲品，一個月減4磅。

現年40歲的華視前主播連昭慈自去年8月離任後，就把生活重心放回家庭，經常在社交平台上分享日常點滴。最近，連昭慈就在社交平台上分享，自訂了4大生活紀律，表示她從10月開始戒掉所有飲品，並節制飲食，每晚11點半前入睡，結果身體漸漸產生重大變化，回復良好狀態。

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連昭慈近日在Facebook專頁，分享從今年10月自訂了4大生活紀律，包括戒掉所有飲品，包括成癮20年的手搖飲（台式飲品）；同時節制飲食，繼不吃豬牛羊肉之後，也戒掉愛吃的雞鴨鵝肉，晚餐減量、幾乎不吃油炸物。

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除了飲食習慣之外，連昭慈在日常生活上也有所調整，包括由每天滑3個半小時手機，到現在限制自己一日滑手機的時間不超過一個半小時；並且由原來12點半甚至凌晨一點才就寢，改為每天晚上11點半前便入睡。

連昭慈分享心聲指，台式飲品很「療癒」：

過去工作壓力再大，一口喝下去，總讓我再度充滿戰鬥力、欲罷不能；但是，如果它會換來健康的傷害或是夜晚的輾轉難眠，那不如不要。

身為兩孩之母的她，也習慣用每天晚上孩子睡著後的時光，盡情追劇、滑手機，享受無拘無束、自由清靜。但現時為了改善身體健康，她都一一改善這些習慣。

而她表示，自從努力執行以上行動後，除了體重從47公斤減到45公斤，每天更是感覺神清氣爽、通體舒暢，不再易怒；照鏡時也發現自己雙眼較之前炯炯有神，整體氣色也變好。她並鼓勵大眾一起努力：

要戒掉習以為常的壞習慣，一開始確實不太容易，但持續一個星期之後就會漸入佳境，最後，你會體驗到身心靈的品質都大為提升、變得更喜歡自己，愛上這種能夠掌握生活節奏的成就感，那是一種發自內心對自己的自信，相信一切朝著好的方向前進。

【同場加映】台式飲品低卡之選：

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責任編輯：羅嘉欣