【大跌市】失業港男瞞家人「扮工」去快餐店炒孖展　$25萬一鋪清袋慘變負資產

▲ 一名失業港男瞞著家人「扮工」去快餐店炒孖展，卻遇上大跌市，$25萬儲蓄一鋪清袋，更慘變負資產。

港股周一收市大跌逾千點，報15,180.69，創約13年半新低，引起股民一片哀號。有原本從事IT行業的港男3個月前失業，瞞著家人「扮工」日日去快餐店坐學人炒股票，更借錢炒孖展，豈料遇上大跌市輸光兩年來的25萬積蓄，更慘變負資產，不知如何面對。

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該名港男在連登討論區以「3個月前畀人炒失業，諗住靠儲蓄買股賺兩餐」為題發帖文，自言本身是「IT狗」，3個月前被辭退失業，由於他短時間內轉過3次工，屢次被HR質疑，需要再花一段時間搵工，因此他瞞著家人日日「扮工」去快餐坐，想靠25萬積蓄炒股「搵兩餐」，可是遇上最近大跌市輸清光，連飯錢車錢都輸清。

存咗兩年一鋪清袋…因為唔識死…孖展左（輸咗）……今日輸晒所有錢……仲要負埋資產……

港男徬徨︰而家先知炒股係賭博

港男自稱家境清貧，家人對他炒股一事毫不知情，現在不知如何面對，「真係好徬徨，唔知點算」。他自言數月前才開始接觸股票，認識不深，「而家終於知道股票係咩一回事」，他又言炒孖展時已經借過錢，現時已變成負資產，

唔識點面對……終於明白點解會有人炒股炒到跳樓……唉……我而家先知炒股係賭博。

有網民質疑他造假，港男便附上一張股票交易紀錄寫道，「圖就係（喺）到，信不信自行決定。見到唔信都好，當警世文又好」。有網民安慰他「25萬好少錢，你學到嘢就值啦」，港男指用了「好貴」的價錢學識4個字「腳踏實地」，並自嘲「最抵死係因為炒股」。

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責任編輯︰王明芳