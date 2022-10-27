【押後再訊】涉黎智英欺詐科技園案作控方證人　周達權料於高院國安法案再作證

▲ 時任壹傳媒集團營運總裁周達權。（資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英及行政總監黃偉強，涉欺騙香港科技園公司，違契使用地段，日前被裁定2項欺詐罪成。時任集團營運總裁的同案被告周達權，早前以控方證人身分出庭作供，其分拆案件今（27日）於區域法院再提訊。控方指周另需於高院國安法案作供，申請將本案押後，另透露暫不傾向繼續起訴周。法官指，周轉作控方證人是明智之舉，相信周是「聞到𤓓味先咁做」。法官另將案件押後至2023年3月13日，周准以現金10萬現續保釋。

案件今提訊時，控方指針對周達權的免予起訴書中包括兩案，分別為黎智英涉欺詐科技園一案，以及即將於高院審理的違國安法案件，而周均需於兩案作供。由於高院案件即將審理，控方申請將本案押後該案審結後再提訊，控方並透露律政司暫不傾向繼續起訴周。

法官指陳廣池，由於區域法院一案裁決，理論上不需留待高院案件審訊完結，這或對周構成不公。法官明言並非反對控辯雙方的安排，並指明白周承受相當大壓力，亦明白「人在江湖 身不由己」。

法官續指，撤銷控罪在時間上有問題，需考慮被告或提出上訴，故將控罪存檔法庭是最為妥當。法官又指，周轉作控方證人是明智之舉，相信周是「聞到𤓓味先咁做」。法官將案件押後至2023年3月13日再處理，周續准保釋，法官另取消其人事擔保，周續以現10萬元保釋，其間不得離港及須交出所有旅遊證件。

案中3名被告原為黎智英（74歲）、周達權（64歲）和黃偉強（60歲），黎及黃日前同裁定1項欺詐罪。控罪指，黎、黃連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。

黎另被裁定1項欺詐罪罪成，指黎連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。法官押後至11月24日判刑。

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記者：梁錦麟