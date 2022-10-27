【草蜢演唱會】紅館騷獲黃子華捧場　容祖兒即興台下合唱金曲

▲ 草蜢盡唱歷年金曲。

相隔五年，草蜢一連四場《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》 昨晚（26日）紅館開鑼，黃子華、蘇永康與太太、容祖兒與媽咪、盧巧音與老公Sammy、關心妍與老公、向海嵐與陳敏之等好友捧場，唱到快歌時更站起跳舞，非常投入。

演唱會以《Lonely》、《好戲在後台》、《華麗舞台》、《三分鐘放縱》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》等勁歌熱舞，一口氣又唱又跳30分鐘，全場High爆！

▲ 子華現身。

多首快歌後，草蜢率領全場觀眾玩人浪熱身，就連慢歌《黃昏都市人》和《舊唱片》時都繼續玩，欲罷不能。

今次草蜢舞台以LED設計，隨著音樂變化圖案，還有不同高度的升降台設計，草蜢以及舞蹈員、樂手們彩色舞衣，在台上載歌載舞，非常繽粉。

演唱會尾聲，草蜢多謝觀眾席上的好朋友們，見到容祖兒時，即興邀對方合唱，由於限聚令，祖兒只可在觀眾席與舞台上的草蜢對唱，祖兒笑言：「我一直喺座位上同你哋合唱，不如由《忘情森巴舞》開始，將演唱會重唱一次吖！」一輪討論後，決定合唱演唱會上沒有演唱的《怎麼天生不是女人》。

▲ 容祖兒台下合唱。

坐在身旁的蘇永康立即遞上手機歌詞提示，而前座的黃子華亦拍掌附和，全場起哄。最後，草蜢今次第一場演唱會，以溫馨的合唱歌《我們》作結，十一時四十分完場。

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