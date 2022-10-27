  • 28°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【草蜢演唱會】紅館騷獲黃子華捧場　容祖兒即興台下合唱金曲

娛樂 12:46 2022/10/27

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

草蜢盡唱歷年金曲。

相隔五年，草蜢一連四場《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》 昨晚（26日）紅館開鑼，黃子華、蘇永康與太太、容祖兒與媽咪、盧巧音與老公Sammy、關心妍與老公、向海嵐與陳敏之等好友捧場，唱到快歌時更站起跳舞，非常投入。

演唱會以《Lonely》、《好戲在後台》、《華麗舞台》、《三分鐘放縱》、《紅唇的吻》、《今晚停了電》、《失戀》和《ABC》等勁歌熱舞，一口氣又唱又跳30分鐘，全場High爆！

子華現身。

多首快歌後，草蜢率領全場觀眾玩人浪熱身，就連慢歌《黃昏都市人》和《舊唱片》時都繼續玩，欲罷不能。

今次草蜢舞台以LED設計，隨著音樂變化圖案，還有不同高度的升降台設計，草蜢以及舞蹈員、樂手們彩色舞衣，在台上載歌載舞，非常繽粉。

演唱會尾聲，草蜢多謝觀眾席上的好朋友們，見到容祖兒時，即興邀對方合唱，由於限聚令，祖兒只可在觀眾席與舞台上的草蜢對唱，祖兒笑言：「我一直喺座位上同你哋合唱，不如由《忘情森巴舞》開始，將演唱會重唱一次吖！」一輪討論後，決定合唱演唱會上沒有演唱的《怎麼天生不是女人》。

容祖兒台下合唱。

坐在身旁的蘇永康立即遞上手機歌詞提示，而前座的黃子華亦拍掌附和，全場起哄。最後，草蜢今次第一場演唱會，以溫馨的合唱歌《我們》作結，十一時四十分完場。

最新影片：關楓馨訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【男團始祖】草蜢為啖氣不會拆夥　蔡一傑+蔡一智+蘇志威樂向新世代取經
13:41 2022/09/22
【男團始祖】草蜢為啖氣不會拆夥　蔡一傑+蔡一智+蘇志威樂向新世代取經
【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照
14:20 2022/09/18
【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照
【一代天后】一代天后梅艷芳離世18周年　鄭丹瑞聽歌憶故友不禁流淚
11:35 2021/12/30
【一代天后】一代天后梅艷芳離世18周年　鄭丹瑞聽歌憶故友不禁流淚

你可能感興趣

【男團始祖】草蜢為啖氣不會拆夥　蔡一傑+蔡一智+蘇志威樂向新世代取經
13:41 2022/09/22
【男團始祖】草蜢為啖氣不會拆夥　蔡一傑+蔡一智+蘇志威樂向新世代取經
【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照
14:20 2022/09/18
【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照
【一代天后】一代天后梅艷芳離世18周年　鄭丹瑞聽歌憶故友不禁流淚
11:35 2021/12/30
【一代天后】一代天后梅艷芳離世18周年　鄭丹瑞聽歌憶故友不禁流淚
草蜢 黃子華 容祖兒 歌手 演唱會

最高瀏覽

【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
11:27 2022/10/26
【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」
10:06 2022/10/26
【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」
【野人生活】留住亡妻的氣味67年不沖涼　世上最髒的人洗澡後病逝享年94歲
11:03 2022/10/26
【野人生活】留住亡妻的氣味67年不沖涼　世上最髒的人洗澡後病逝享年94歲