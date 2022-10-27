【癌症殺手】女子鼻上長黑點以為粉刺　求醫揭患皮膚癌切除半個鼻頭【附症狀】

▲ 女子鼻上長黑點以為粉刺，求醫揭患皮膚癌，需切除半個鼻頭。（iStock圖片）

千勿小看身上出現的不明黑點，內地一名50歲的女子鼻頭長出黑點，原以為只是黑頭粉刺，便去美容院處理，但情況未有改善，黑點愈長愈大，直到最近到醫院檢查才發現是癌症。

據《荔枝新聞》報導，江蘇一名50歲的朱姓女子早前鼻頭長出一個米粒大小的黑點，起初她以為是黑頭粉刺，遂到美容院處理，可惜未有好轉，黑點更愈長愈大，如紅豆一樣。

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近日朱女到醫院檢查，結果發現黑點竟然是「基底細胞癌」，而且已入侵到鼻部組織，需要接受切除手術，範圍亦較大，包括一大半鼻頭和一部分鼻背。下一步將進行鼻子的外觀重建。

基底細胞癌易被誤認為皮膚病

醫生表示，基底細胞癌多數呈黑色或褐色，容易被誤認為皮膚病，與長期日光暴曬等因素有關，老年人發病率相對更高。這是一種低度惡性腫瘤，很少發生遠處轉移，但需及早診斷治療。

▲ （網上圖片）

癦痣或是皮膚癌警號

身體突然出現深淺不一的癦痣，可能是癌症的警號。根據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。

定期自我檢查有助防範皮膚癌，假若某些癦、痣或斑點突然出現，形狀、大小或顏色出現不尋常的變化，而且持續數星期仍未回復正常，宜請醫生作進一步檢查。

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責任編輯：羅嘉欣