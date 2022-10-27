【日本旅遊】居台日本人教路3大自駕遊貼士　交通警神出鬼沒違例隨時被判監

▲ 居台日本人歐吉桑分享自駕遊3大注意事項及禁忌。

日本正式開關後，不少港人都會安排「返鄉下」洗滌心靈。而選擇自駕遊的你就可能要注意以下3項規則及禁忌。否則，耽誤行程事小，被攻擊暴走族事大，甚至有機會被罰款及判監。

▲ 居台日本人歐吉桑。(圖片來源: 「日本人的歐吉桑」Facebook專頁)

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1) 行車時用電話會被判刑

▲ 日本近年特別嚴格執行的「ながら運転」，意思是「不可以一邊開車一邊做其他事情」。(圖片來源: 網上圖片)

居台日本人「日本人的歐吉桑」早前在個人社交平台發文，表示近期收到網友詢問有關日本最新交通法規注意事項。他指出其實疫情前後改變不大，而唯一要注意的是近年特別嚴格執行的「ながら運転」，意思是「不可以一邊開車一邊做其他事情」。當中包括: 打電話、看手機、拿手機及看地圖等，但在等紅綠燈時就可以操作。

歐吉桑表示，由於在台灣常看到司機行車時使用手提電話，所以同一行為在日本做的話會收到罰單。他續指，在日本經常見到駕駛重型電單車的警察，而且他們的駕駛技術高超又極之熟悉死角位置。他們會躲藏在車輛後面監視司機，而司機又無法從倒後鏡察覺他們的存在，歐吉桑更形容他們如「美國的隱形戰機」。因此，他特別叮嚀大家要特別小心日本的交通規則。

在日本馬路很容易被警察抓，如果本不小心收到罰單的話，將面臨6個月以下的徒刑或10萬日幣的罰金(約HK$5,369.26 )。速度140－160的話，已經不是只有錢的問題，被抓馬上刪除駕照。

2) 暴走族的禁忌

▲ 歐吉桑表示如果在駕駛時遇到暴走族，有3大禁忌要留意。(圖片來源: 網上圖片)

除要注意交通規則外，歐吉桑亦指大家如在駕駛時遇到暴走族，以下3大禁忌要留意。

超越他們

因為暴走族的目的就是要擋住其他車輛，並和他們賽車。如果超車，即代表你瞧不起他們，有機會被攻擊。

按喇叭

對暴走族而言，這是代表「開戰」，被視為挑釁行為。當你按喇叭後，可能立即會被攻擊。

太靠近他們

因為「暴走族」是長期困擾日本交通治安的問題，所以一旦太接近他們，就有機會被警察誤會是同一夥。

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應對方法

歐吉桑建議，如遇上暴走族，大家可先保持距離，之後慢慢開車即可。如果他們突然左轉，以日本警察的效率，很快就會就監視到。不過，駕駛中的暴走族會比較安全，而暴走族集團就要特別小心。

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3) 小心腳踏車人士

歐吉桑亦提醒，由於近年日本Uber開始增加，加上Uber Eats的外送人員都是以腳踏車(單車)代步，所以駕駛者需小心他們會突然進入車道。如果意外發生碰撞，駕駛車輛人士的賠償金額非常高。

腳踏車人士從人行道進入車道前，其實不太會確認車道的狀況。不管狀況怎樣，如果碰到他們腳踏車，一般認為車子問題比較多。

資料由居台日本人-歐吉桑提供。

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責任編緝：張懿慧