【MIRROR成員】Jeremy推出第3首單曲《阿波羅》　獲王雙駿支持處男創作

作為今年新人的MIRROR成員李駿傑（Jeremy），他的第3首派台歌《阿波羅》於今日（10月27日）面世，這次他首度與吳林峰一同作曲，實行我手寫我心。

為了今次新歌，向來盡善盡美的Jeremy，亦不惜延後推出MV，將已度好的拍攝橋段推翻，重新構思！

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Jeremy談創作經過

在經歷過《半》了解自己不同面向，以及《九》選擇過後的後果，今次Jeremy想以新歌《阿波羅》大談經歷過後的成長。

他分享創作經過道：「第3首歌想Keep住今年前兩首歌所講嘅光明與黑暗嘅對立，腦內突然想到光明之神阿波羅 ，然後睇資料就發現，原來光明之神都做過d好黑暗、好殘忍嘅事情，但最後都因為佢做過嘅事情，而經歷過好多唔同事情，令佢多咗唔同嘅營養，知道自己點樣成為光明之神。呢個故事啟發咗我寫呢首歌。」

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與吳林峰一同作曲



仍在構思第3首歌的最初期，Jeremy已經想到要由自己寫歌，但他有感自己寫歌未夠班，所以找來吳林峰幫手。

Jeremy跟吳林峰分享了他對歌曲的構思，結果二人在互相配合、磨合下完成了旋律的創作：「好感謝吳林峰幫手，佢都話用咗差不多一個月去作呢首歌。佢都係為呢首歌好，用咗好多精力，去到而家可以俾大家聽，我內心都好感謝佢。」

其實促成今次Jeremy首次處男創作，還多得王雙駿( Carl)，Jeremy道：「同Carl叔講想作歌時，佢都好支持我，所以當有Carl叔允許後就更加有信心去做〈阿波羅〉。」

三度跟Carl及周耀輝合作，Jeremy表示過程中大家都好明白大家想要的效果，所以創作過程都十分順暢。

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延後推出MV



至於〈阿波羅〉的MV，本應跟歌曲同日推出，不過Jeremy將本來已計劃好的拍攝方案推倒重來，所以今次MV將於稍後面世。

Jeremy道：「我想呈現更加好嘅畫面俾大家見到，所以就突然改變咗方向，需要更加多嘅時間做前期準備功夫，希望大家都可以繼續期待。我都好想同大家一齊見證一個更加符合呢首歌嘅MV，希望MV出街嗰日可以Surprise到大家啦！」

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