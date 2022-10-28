【秋季養生】秋燥傷肺易口乾舌燥 3款藥材加熱水焗15分鐘潤肺生津

▲ 秋天是補肺的好時機。

有沒有發覺一年四季中，秋季最容易發生咳嗽情況？踏入24節氣的霜降，也是秋天最後一個節氣，意味着深秋已到。除了日夜溫差擴大，濕度也相對低，天氣更乾燥，身體很容易出現秋燥狀況。冬天漸近，天氣轉涼，很容易受燥邪影響而引起一些乾燥和過敏徵狀。

坊間有「補冬不如補霜降」的說法，意思是趁入冬前為身體打底，適時調理，以應付轉季時天氣驟變令身體受刺激。秋天是補肺的好時機，假如肺氣不通，在接下來秋冬轉季便很容易導致咳嗽氣喘。加上秋燥傷肺，容易導致口乾舌燥，呼吸不順。

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準備玉竹、麥冬、黃耆各8克，將材料沖水洗淨後放入保溫杯，加熱水焗15分鐘即可飲用。此茶可潤肺生津，益氣強身。

玉竹味甘，性微寒，歸肺、胃經，能養陰、潤燥、除煩、止渴。麥冬味甘，性微寒，歸肺、胃經，能益胃生津、養陰潤肺、改善咽乾口渴。黃耆味甘，性溫，歸脾、肺經，偏於補陽、能補氣升陽，主治氣虛水腫、益氣固表。

小孩可以用較溫和的太子參取代黃耆，太子參又名孩子參，性質溫和。太子參味甘微苦，性平，歸脾、肺經，能益氣健脾、生津潤肺。

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文章原文刊於《晴報》，原題為潤燥打底防秋咳