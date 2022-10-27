【季前賽】Anson Lo空少造型亮眼登場　教主孭Yoyo顯暖男溫柔【多圖】

▲ 大家鍾意教主呢個Look？

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢、呂爵安及邱士縉等參演的《季前賽》正在熱播當中，昨晚（10月26日）一集有份客串此劇的盧瀚霆（Anson Lo）終於現身。

劇中Anson Lo演暖男空少小明一角，昨晚談到何瑪莉（葛綽瑤飾）在天橋上借酒消愁，在橋上大叫，更因醉酒跌坐在地上，差點遇上色狼，身穿一身西裝和拖住行李箱的Anson Lo路過英雄救美，走過去Yoyo身旁，將她扶起然後孭起了她回家，更細心照顧她，盡顯溫柔暖男的一面。

難怪Anson Lo一出場隨即令不少神徒網上「洗版」留言指十分「葡萄」葛綽瑤，亦笑言「這些機會不屬於我的」。

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Anson Lo靚仔Look現身

隨後，Anson Lo在網上甫出一張空少小明造型照，並留言：「Hi小明同大家say個hi」而張繼聰亦有留言：「我屋企有個小朋友睇到心心眼。」可見Anson Lo一出場已迷倒一班神徒。

據知Anson Lo拍攝這場的場口，即使一手拿起行李箱，一邊孭着葛綽瑤也毫無難度，在過百米的橋上來回多轉都毫無怨言，每take都投入交足戲，最終拍攝了5個鐘便順利收工。

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