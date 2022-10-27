【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎

▲ 內地網紅與唐文龍相約玩飛盤。(小紅書圖片)

多年前憑十月初五的月光曾紅極一時的唐文龍（Michael），自將工作重心北移內地發展，鮮有在港露面。不過，早前有內地網紅在網上上載與唐文龍合照，意外曝光這位52歲男神大變樣，令大批網民難以置信。

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該名內地男網紅於本周一(24日)，以自己遇見「TVB不老男神」為題，指相約了唐文龍一齊玩內地時興的一項叫「飛盤」運動，並將有關合照放上網上。照片中，以素顏上陣的唐文龍老態盡現，不但雙眼的魚尾紋頗為明顯，眼袋及眼圈於蒼白面容上亦相當突出，臉上皮膚及肌肉更有鬆弛情況，加上凌亂的頭髮，驟眼望落，與一名普通中佬無異，與昔日男神形象大相徑庭。

唐文龍今年4月曾於陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》以嘉賓身份亮相，當時的他一身古銅色肌膚，而且精神奕奕，並透露有一位山東女友，雙方交往穩定，更有生B打算。

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對於男神變樣，不少網民高呼接受不來，又質疑是否真是本人，直言「不是吧，這是唐文龍，不要騙我啊」、「簡直是認不出來，完全變了一個樣」，但亦有網民指50多歲根本就應該是這樣。

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