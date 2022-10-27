【默默耕耘】Dear Jane憑熱誠唱出共鳴　Tim成家立室無阻兄弟情

▲ Dear Jane作品愈來愈被樂迷受落。

四人樂隊Dear Jane，近年憑《聖馬力諾之心》、《銀河修理員》等富有成長情懷歌曲播放率高企，亦成功走入校園，得到不少學生愛戴，去年更在紅館開5場演唱會。4位成員從來專注搞音樂，就算主音Tim有位港姐太太楊洛婷，也少有花邊娛樂新聞，默默耕耘的Dear Jane，只想憑一腔熱誠獲得大家的共鳴。

成軍逾15年的Dear Jane，成員包括主音Tim（黃天翱）、結他手Howie（翁厚樑）、低音結他手Jackal（伍漢邦）和鼓手Nice（黎俊華），最初由志同道合開始夾Band，至兩度在紅館舉行演唱會，在11月亦會踏上西九竹翠公園對他們來說，每一次開騷，都是一次重要的里程碑。

▲ 各成員都是識於微時，彼此都能有話直說。（湯致遠攝）

Tim婚後更顧家

4位男生可說識於微時，台上台下已有無形默契，大家也是有話直說，無需多加修飾。問他們做完紅館騷，會加加深了解，Tim直接道：「沒有，哈哈。」他解說：「我們都是一齊成長，經常日對夜對，不會因為要做碟或開騷，才會加深認識，因為平時已經無所不談，默契就是這樣形成。」Howie笑道他們剛完成紅館騷，並不是講去哪裡慶功，而是已經在想下首歌的內容。

Jackal回想著當年的友情歲月：「我們以前在Band房練完歌，大家都不會回家，繼續會一齊打機，甚至會去網吧繼續玩，現在都變了成長的回憶，因為我們都不後生了，雖然大家的生活習慣不同，但可以取到平衡，例如Tim已成家立室，當了爸爸，但他會把家中的事做妥了，寧願少睡幾小時來處理樂隊的工作，所以我們的相處在10多年來亦沒有很大改變。」

Nice亦感恩近年疫情下，他們的表演亦未有間斷，彼此都可以透過演出，繼續加強演奏技巧，就算不似從前天天在Band房見面，都一樣可以不減默念。

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四位成員中，只有Tim已有家室，已是兩孩之父的他坦言，現在嗜好變了育兒。「現在一日24小時都用來照顧子女，有時間便要接他們返學，人長大了，很自然會把重心放在家庭，生活亦變得簡單，平時做做動運，跟家人看戲影相，已經很開心。」

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曾翻唱連詩雅歌曲

或許正是他們都長大了，Dear Jane的作品，由初出道的punk rock，到漸漸多唱情歌，至近年滲入了成長的情懷，都是四子的成長印記。尤其近年歌曲如《銀河修理員》、《哀的美敦書》、《聖馬力諾之心》，似乎在商業和言志之間取到平衡，亦讓Dear Jane的歌曲愈加被外間受落。

樂迷覺得Dear Jane紅了，Tim謙說道：「在這方面的觸覺，我們是比較弱，不過近來出街，是多了人認得，有時也會和我們打招呼，特別去年為《聖馬力諾之心》展開了校園巡唱後，多了中學生的歌迷，能得到同學們的支持，是頗振奮的。」

▲ 早年曾翻唱連詩雅的歌曲，因而增加了受歡迎度。（經濟日報圖片）

出道約15年，四子不諱言都經歷過不少轉折，並非一帆風順。Jackal憶述：「譬如在音樂風格上都受盡考驗，最初試過玩一些以為好rock的歌，但外間卻沒有反應，就算上台演出，觀眾都似沒有感覺，比預期的反差太大。」

Tim指樂隊的轉捩點是重唱了連詩雅的《到此為止》，本來只是為電台演出而做的宣傳歌，沒料到反應十分好，甚至更有樂迷以為是他們的原創歌。「好像騎劫了連詩雅的歌。」Nice笑道。

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Dear Jane之後找到樂隊的方向，主攻比較抒情的歌曲，雖然自言Band仔玩情歌，總會受到部分批評，他們卻漸漸找到自己走的路。Tim形容：「去到《銀河修理員》可說找到平衡，既有自己想講的情懷，亦能被觀眾接納，其實我們從來沒有刻意去設計，創作都是由心出發。」四子目標很清晰，就是能做到大家喜歡而又有共鳴的歌曲。

髮型：Jamie Lee@Hair

化粧：German Cheung

服裝：Zegna, Lane Crawford

記者：區家歷

