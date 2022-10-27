【籌款活動】工權會12.10賣旗籌款　善款全數投放支援殉職者遺屬及職業傷病者

▲ 工業傷亡權益會將於12月10日（星期六）舉行2022全港賣旗日。（工權會Facebook）

香港每年都會發生約200宗工作期間死亡的案件，家屬事後不止要面對摯親離的哀痛，更或面對突然失去家庭支柱帶來的經濟壓力。工業傷亡權益會將於12月10日（星期六）舉行2022全港賣旗日，並將所籌款項全數投放於維持對職業傷病者及殉職者遺屬的支援服務，以及職業安全健康教育推廣的工作上。秀茂坪安達臣道天秤倒塌意外，其中一名死者遺孀呼籲支持工權會12月10日的賣旗籌款活動，「讓遇到工傷意外的家庭都得到及時幫助。」

工權會指，成立40年來一直協助工友及家屬，為工傷工友提供免費職業傷病支援，近年亦為有特別困難的家庭發起公開籌款，服務過程中亦見過太多殉職者家屬面對各種驚惶失措、悲痛欲絕的情緒反應：

我們更看過八十多歲的父母老淚縱橫，心如刀割。兒子走了以後，父親用心寫了親筆信，希望勞工處從此做好監管，改善安全，避免再有同類意外；而多年來行動不便、甚少外出的母親，則把兒子的床當成自己的，家中屬於兒子的物件也一件都沒有動過，就像兒子仍在身邊一樣。 我們更看過出事當天適逢太太生日，丈夫與子女早早訂好的蛋糕靜靜地放在冰箱裡，沒有人想去觸碰。十一歲的兒子還故作堅強哄母親開心，八歲女兒默不作聲，沉默得讓人心疼。 我們更看過太太在醫院哭得肝腸寸斷，不敢回想早上還煮好消暑茶讓丈夫帶走，只差幾個小時卻從此天人永隔。她那哭得紅腫的眼睛，緊緊盯着手機裡的丈夫照片，然後又是一陣放聲痛哭。 我們更看過妹妹腦海裡滿滿的仍是哥哥的樣子，每天回憶着他們去過的地方、走過的路、到過的餐廳；每天寫着日記把所有所有的事和想法都緊緊地抓住。哥哥的手機每天都會在早上7:50響起，妹妹也會於此刻醒來。事發已一個月了，她並無意把鬧鐘關掉或刪除。

工權會指，今次賣旗籌款日所籌款項，將全數投放於維持對職業傷病者及殉職者遺屬的支援服務，以及職業安全健康教育推廣的工作上：

所捐贈的一分一毫，都令每一個意外死者家屬及每一個職業傷病者受惠。

今年9月初安達臣道發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷，其中一名41歲死者電工許文明遺下同住的71歲父親、患癌的妻子及兩名分別4歲與7歲的女兒。許太日前經過工權會透露近況，指出如今已經開始了安然的日常生活，又提到在工權會的援助和指引下，她的家庭找回現實生活的路徑，呼籲市民支持賣旗籌款活動，「讓遇到工傷意外的家庭都得到及時幫助。」

▲ 工業傷亡權益會將於12月10日（星期六）舉行2022全港賣旗日。

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責任編輯：黃悅晴