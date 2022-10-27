【全城一叮X東張西望】利穎怡騷狂野舞姿　Joan採訪搏到盡被封東張女神

TVB才藝比拼節目《全城一叮》本周播出最後兩集，當中利穎怡（Joan）、李君妍、吳綺珊、蕭麗芠組成的JAAY上演「公主復仇記」。

4位靚女又唱又跳大晒狂野一面，當中利穎怡表現最為亮眼，獲蔡一傑大讚：「嘩！估唔到Joan跳舞係咁狂野，跳得好放。」Bob更笑言身為《東張西望》主持的Joan，舞姿瘋狂程度就像入了曱甴屋一樣，引來全場大笑。

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▲ 利穎怡組隊參加《全城一叮》。

東張女神搏到盡

其實有「東張女神」之稱的利穎怡，修畢多倫多大學經濟學系學士課程後，曾返港任職公關，其後參加《2011香港小姐競選》而入行。

於2015年加入TVB節目《東張西望》擔任主持，多年來英勇追訪而引起網民注意，獲網民大讚她非常正義。

不過，她在過往「行動」中其實多次遇上危險追訪，尤其今年4月報道美孚「老鼠屋」事件，更首次被襲擊而受傷。

後來她追訪到貝澳找屋主，期間對方態度惡劣及情緒激動，更「批踭」襲擊Joan，採訪團隊報警求助，事後警方以涉嫌普通襲擊拘捕了一名70歲陳姓女子。

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採訪屢遇驚險事

其實Joan之前採訪遇過不少危險事，在2021年的5月，何文田愛民邨出現經常在邨內公園出言性騷擾女街坊的伯伯，他甚至曾提出付錢要求女街坊提供性服務。Joan追訪伯伯問他為何要做出此行為，但對方卻把事件調轉來說指是女方主動要求收錢。而訪問時，伯伯亦不斷向Joan靠近，而她為保安全亦逐把身體向後移。

於2021年的4月，《東張》以「苦媽街頭尋子記上集」為題，講述一名內地女子在街頭掛着尋子啟示牌，她聲稱自己曾遭家暴，其兒子則被丈夫匿藏。為了解箇中細節，攝製隊到一間地產舖找鄭太做訪問，當時由她、女導演及女撰稿員進內採訪，而男攝影師及男收音師則在門外等候。

期間店內一名男子突持刀威脅，該男子以刀指嚇Joan及女導演的腹部，相隔約一個手掌位，場面驚險。

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不貪慕虛榮

鏡頭後的Joan多年來飽受濕疹之苦，曾一度因臉上濕疹復發而未能出鏡，更差點因此患情緒病。最後靠吃中藥調理病情，皮膚狀況才逐漸變好。

感情方面，Joan甘願為愛於2019年結婚，因為丈夫住屋男，不免受世俗指指點點，她表示剛回流香港時認識對方，老公並非有錢人，但強調感情不應與金錢掛鈎，二人互相扶持，走過人生高低已很幸福。

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