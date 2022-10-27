【打流感針】英5歲以下流感患者入院增　移英港媽分享2孩接種疫苗︰一律噴鼻式

▲ 移英港媽分享兩兒子在學校接種流感疫苗的經歷。

今年世界各地不少專家都預計流感來勢洶洶，兒童及長者是感染流感的高危一族。英國近日有報道就指，5歲以下流感患者入院的數目大增。有家長考慮安排小朋友接種預防流感疫苗，包括一名移英港媽，日前其兩名兒子在學校接種了流感疫苗，媽媽分享了當中的經歷及個人感受。

季節性流感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，近年小朋友差不多沒有流感的抵抗力，整體的群體免疫力亦不夠，位於南半球的澳洲今年提早出現流感爆發，8月更錄得逾20萬宗確診個案，創下5年新高，而英國近日亦見兒童流感患者上升，世界各地都提防今年流感。

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目睹小朋友流感出現嚴重併發症

移英港媽Candy育有兩名分別6歲及4歲的兒子，得知每逢10月是打新一年流感針的季節，一般都會建議長者及兒童接種預防疫苗。在香港時，兩位小朋友在6個月大時符合接種資格，已為他們安排打流感針。Candy有感家長們有不同考慮，是否決定帶小朋友打針是個人選擇。

Candy為註冊營養師，移英前在香港兒科病房工作多年，她分享指出，每年見到有一兩位小朋友因為流感嚴重併發症，最可怕是出現壞死性腦炎，而要入PICU（兒科加護病房）。大部分小朋友在染病前都是健康正常，她很有印象其中一位小朋友患者突然離世，家人完全接受不到。另外一次亦很有印象，小朋友在農曆新年入院，嫲嫲在床邊見插住喉的孫仔，不斷呼喚孫仔名字，當時Candy在旁亦感心痛，雖然該小朋友康復，但腦炎後影響認知及自理能力，之後要慢慢訓練。

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雖然得知流感嚴重併發症是罕有但時有發生，自言是緊張媽媽的Candy，每年都會帶兩兒子打流感針作保護，其實兒子曾打完針試過中流感，但症狀沒那麼辛苦，預防到嚴重併發症。

在港時，兒子讀幼稚園前，媽媽通常在網上找可免費打流感針的私家醫生，直至孩子上幼稚園，學校有得安排打針，只需要簽同意書就可以，每次兩兄弟都很勇敢沒有哭。

英國在校接受噴鼻式疫苗

今年來到英國，學校都會安排流感疫苗，NHS國民保健服務（National Health Service）派人去學校幫學生接種，一律是噴鼻式疫苗。Candy兒子打完針之後獲發貼紙及小證書。

即使學校已安排日子接種流感疫苗，家長同樣需要網上填同意書，之後就會收到NHS電郵確認。到完成接種後，亦會收到另一封NHS電郵，列出接種者姓名、出生日期、疫苗批次編號、有效日期等資料。

Candy留意到近日新聞，在英國5歲以下因流感入院的小朋友數字上升得最快，希望大家要保重身體。

內容獲「營養師糖果媽媽 Candy in the UK」授權轉載報道，原文可見facebook。

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責任編輯︰顏紫燕