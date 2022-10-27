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【寄養家庭】無力撫養將女兒寄養給有愛家庭　生母忍痛：媽咪不會忘記妳

育兒經 16:15 2022/10/27

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女嬰從此有了兩個愛她的家庭。

養娘不及親娘大，台灣一名媽媽誕下女兒後，因為經濟能力問題，而沒有辦法照顧女兒，即使外公和外婆也很努力賺錢，都未能提供適當的照料。一家人與社工商量後，決定為了女兒有更好的成長環境，讓女兒在領養家庭成長。

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台灣的社福機構兒盟接收了孩子後，先安排寄養家庭慢慢成長與學習，孩子開始因轉換環境容易哭泣，寄養媽媽只好24小時待命，時時刻刻關注孩子的需求培養安全感。小朋友在寄養媽媽的照料下學會了扶著嬰兒床站和走，而在等家庭領養的時間，生母及外公、外婆都非常想念小孩，但因為疫情關係不太敢去探望。

後來有家庭領養了女嬰，生母在領養前夕寫了一張卡片給女兒：「媽咪很愛、很愛妳，但媽咪只能祝福妳。媽咪希望妳當個快快樂樂又健康的小公主，媽咪也希望妳勇敢、平安。媽咪不會忘記妳，妳一直都在我心裡，謝謝小寶貝來當媽咪的小公主。」

寄養爸爸媽媽接走女嬰的那天，一歲的小孩感受到要與保母媽媽分離了，因此格外敏感與怕生，寄養爸媽耐心地慢慢靠近、慢慢彼此熟悉，最後小孩躺在收養媽媽溫暖的懷抱裡，不願意離開。

社福機構感慨地表示，外公、外婆和生母因為愛而選擇了讓女兒給適合的家庭領養，小女孩也很幸運遇到收養爸媽，這個世界上多了兩位愛小寶貝的人。

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責任編輯︰王明芳

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