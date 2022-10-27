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【打擊毒品】3人涉以集運公司販運毒品被捕　海關檢41公斤冰毒及大麻花市值逾2,000萬

社會 13:46 2022/10/27

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海關毒品調查科偵破5宗以集運公司販運危險藥物案件。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科今日（27日）表示，於7月31日至10月13日期間，共偵破5宗以集運公司販運危險藥物案件。行動中共檢獲29公斤懷疑冰毒及12公斤大麻花，市值超過2,000萬，並拘捕3名40至41歲本地男子，3名被捕人現正保釋候查。

海關毒品調查科機場調查科署理高級調查主任曾宥銓指，海關機場調查貨人員於10月3日揀選5箱由美國入境、報稱為打印機及結他調音器貨物，X光檢查下發覺影像及重量有異常，發現報稱為結他調音器的貨物實質為喇叭，而打印機機面亦貼有可疑膠紙，故開箱檢查，並在貨物內檢獲12公斤懷疑冰毒。海關毒品調查科跟進調查，發現收貨人為一間本地物流公司，並透過於10月8日進行監控派遞，在紅磡及北角拘捕3名40歲至41歲男子，分別報稱貨車司機、物流公司東主及貿易公司經理。3人為朋友，被捕時正安排其中一箱重3公斤懷疑冰毒運送。

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曾宥銓續指，海關調查發現，同一貨主於9月份曾安排兩批與上述相同貨品入口及轉運至澳洲，隨即通報澳洲當地執法機構，並於10月10日於當地成功截查該批貨物，並檢獲1公斤懷疑冰毒。而另一宗案件，調查發現被捕貨主安排同一集運公司入口一批結他調音器，關員成功於10月10日截獲該批貨物，並在貨物內檢獲4公斤懷疑冰毒。

至於另外3宗案件，海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉指，海關機場貨人員於7月31日透過風險評估檢查一批由泰國入境、報稱為面膜的貨物，收貨人為深水埗一間集運公司。海關於X光影像下發現貨物有異常，並有重新包裝痕跡，而貨物重量與標示亦不符，其後發現270包面膜內疑被滲入重13公斤懷疑液態冰毒。第4及第5宗案件涉及由美國空運到港、報稱為中國茶葉的貨物，由於入口貨品屬罕見，海關檢查後發現內藏重12公斤大麻花，兩批貨物會分別送到位於葵涌集運公司。

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記者：黃傑偉

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罪案 販運毒品 危險藥物 面膜 海關

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